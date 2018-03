Etats-Unis: Le joueur de Détroit Zeke Upshaw décède deux jours après son malaise en plein match

Zeke Upshaw, joueur de l'équipe réserve de Detroit, est décédé lundi à l'âge de 26 ans, deux jours après avoir été victime d'un malaise au cours d'un match de G League, le Championnat de développement de la NBA. Upshaw avait perdu connaissance et s'était effondré à 50 secondes de la fin du match entre son équipe, le Grand Rapids Drive, et les Long Island Nets.

Statement from Jewel Upshaw, Zeke's mother: “After continued efforts from the medical team at Spectrum Health, Zeke made his transition at 11:16 am. To family, friends, teammates, coaches, fans & confidants, thank you for your prayers and support during this most difficult time. pic.twitter.com/1AutFtIFwU