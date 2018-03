Croatie: Un joueur de 25 ans meurt d'un arrêt cardiaque après avoir reçu un ballon dans la poitrine

Tragédie en Croatie — Capture d'écran

Tragédie en troisième division croate. Bruno Boban, joueur de 25 ans, est décédé d'un arrêt cardiaque lors d'un match contre son équipe de Marsonia et le Pozega Slavonija. Selon les médias croates, le joueur s'est effondré à la 15e minute du match, quelques instants après avoir reçu un ballon dans la poitrine. Continuant le jeu, le jeune homme s'est ensuite agenouillé avant de tomber. L'arbitre et les joueurs autour de lui ont tout de suite compris que la situation était grave et ont fait appel aux secours.

Malgré les massages cardiaques et tentatives de réanimation pendant près de 40 minutes, Bruno Boban est décédé alors qu'il se dirigeait vers l'hopital. Au début du mois de mars, le capitaine de la Fiorentina s'était lui aussi éteint dans la nuit d'un arrêt cardiaque.