Landes: Un rugbyman échappe à la mort grâce à un défibrillateur offert 30 minutes plus tôt

Un défibrillateur. (Illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

C’est un beau hasard, mais c’est aussi la récompense du travail acharné de deux bonnes âmes. Depuis près de sept ans Pierre et Jean-Michel Campistron offrent des défibrillateurs aux clubs de sport de la région des Landes. Samedi, l’un d’eux à sauvé la vie d’un homme. L’histoire, racontée en détail par France Bleu Gascogne, est très forte.

Lors d’un tournoi annuel de rugby vétérans, un joueur de Tyrosse âgé de 57 ans s’effondre lors de l’échauffement avant une rencontre. Il est victime d’un malaise cardiaque. Des amis à lui, dont un ancien pompier professionnel, le prennent en charge immédiatement et lui administrent un massage cardiaque et trois chocs avec le défibrillateur, offert 30 minutes plus tôt par Jean-Michel Campistron. Et c’est sous ses yeux que le cœur du joueur est reparti.

« Tout le monde était heureux. On s'est congratulé comme une équipe qui avait gagné un match. J'en ai encore les larmes aux yeux », explique le président de l’association « au cœur des Jumeaux » à France Bleu Gascogne.