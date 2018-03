VIDEO. Côte d'Azur: Le Tour de France partira de Nice en 2020

La promenade des Anglais pour lancer le 107e Tour de France. En 2020, la Grande boucle partira de Nice, ont annoncé ce lundi le maire LR de la ville, Christian Estrosi, et Christian Prudhomme, le patron de la course cycliste.

Le prologue sera organisé dans les rues de la ville le samedi 27 juin 2020, ont précisé les organisateurs. C’est la deuxième fois, après l’édition de 1981, que le Tour de France prendra ainsi le départ depuis la capitale azuréenne. Il y a 39 ans, Nice avait accueilli, en plus du prologue gagné par Bernard Hinault, deux étapes en circuit et le départ de la 3e étape.

Le Tour de France partira de @VilledeNice pour la deuxième fois après 1981 ⏪ // Le Tour will start at Nice for the second time. The first one was in 1981 ⏪ #TDF2020 pic.twitter.com/MFhsw3q0rO