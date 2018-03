Lille-Montpellier: Montpellier poursuit sa série de nuls

Les Montpelliérains se congratulent après l'égalisation de Roussillon — F.Lo Presti/AFP

Forcément, le résultat de ce Lille-Montpellier (1-1) passera au second plan pour les Nordistes qui ont vu leurs supporters envahir le terrain et s’en prendre à leurs joueurs. Rien de tout ça côté montpelliérain même si la scène a donné quelques sueurs froides.

« Bien sûr, on ne s’attendait pas à ça. La sécurité a bien géré la situation mais ça a surpris les joueurs et toutes les personnes qui étaient sur le banc », reconnaît Pascal Baills​, l’entraîneur adjoint du club venu s’exprimer devant la presse à la place de Michel Der Zakarian.

Quatre matchs nuls d’affilée

Voilà pour la fin de match. Pour le reste, le MHSC n’aura pas fait grand chose. Mené au score avant la pause, les Héraultais ont eu le mérite de revenir au score grâce à Rousillon (64e). Et auraient même pu faire mieux sans un gros déchet technique. « On a des regrets, on a tiré 14 fois et on a eu pas mal d’occasions. Il nous a manqué de la justesse technique, mais je n’ai rien à reprocher aux joueurs en termes d’investissement », reconnaît Baills.

Reste que ce nul, le quatrième d’affilée en Ligue 1, permet à Montpellier de rester dans la course à la cinquième place. Septièmes au classement, les hommes de Der Zakarian sont désormais à deux points des Nantais (5e). Invaincus depuis six matchs, le MHSC a des arguments à faire valoir. Même si ce n’est pas ce qu’on retiendra de cette drôle de fin de soirée lilloise.