VIDEO. Shaquille O'Neal distribue des billets de 500 dollars pour son anniversaire

Le Shaq' ne sait apparemment plus quoi faire de son argent. Ou alors son anniversaire le met dans des états bizarres. Ou alors il avait envie de se marrer un peu. Bref, Shaquille O'Neal, qui a fêté ses 46 ans mardi, a publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on le voit envoyer des ballons dans le ciel, avec des billets de 500 dollars accrochés au bout. L’ancien pivot des Lakers demande à ceux qui auront eu le bonheur d’en trouver un de le contacter. Sympa, ce « money ballon challenge »…

Thanks for all the birthday wishes #moneyballonchallenge pic.twitter.com/14qiOMNwtH