Bordeaux-Angers: Youssouf Sabaly, le jeune Lion rugit de nouveau avec les Girondins

Youssouf Sabaly a signé un contrat de 4 ans avec Bordeaux après de nombreux prêts en Ligue 1.

Indéboulonnable à son poste de latéral, il est l’un des hommes forts des Girondins.

Il pourrait jouer la Coupe du monde en Russie avec le Sénégal en juin.

Il est comme ça Youssouf Sabaly, il s’arrête de longues minutes pour discuter le bout de gras avec quelques supportrices à la fin des entraînements. Il n’est pas là que pour le selfie ou l’autographe. Au point qu’une personne du club finit même par venir lui dire de ne pas trop traîner. Mais tout ça se fait bien sûr sourire aux lèvres et sans faire de bruit. « Il a l’air très discret et timide quand on ne le connaît pas vraiment. Mais attention, il peut être drôle. C’est vraiment quelqu’un que j’apprécie beaucoup », nous confie Adrien Thomasson, le milieu de terrain du FC Nantes.

Les deux hommes sont devenus des amis proches après avoir joué plusieurs saisons sous les mêmes couleurs. Eh oui car malgré son jeune âge, 25 ans cette semaine, le l’international sénégalais a déjà pas mal bourlingué. Ces dernières années, il a souvent occupé les pages « mercato » des journaux.

Pas parce qu’il est ingérable, au contraire, mais simplement parce qu’il « cherchait un vrai projet », comme il le rappelle. Arrivé à l’âge de 10 ans au PSG en 2003, Youssouf Sabaly n’a jamais eu sa chance dans son club formateur. Des regrets ? Pas vraiment selon son copain nantais : « Il n’est pas nostalgique. Il voulait juste avoir du temps de jeu. » Et pour ça, il enchaîne les prêts en Ligue 1 avec réussite :

- Evian-Thonon-Gaillard (2013-2015)

- Nantes (2015-2016)

- Bordeaux (2016-2017)

Une référence à son poste en Ligue 1

Finalement, il décide de couper le cordon cet été avec le club de la capitale en s’engageant pour 4 ans avec Bordeaux où il « se sent très bien. » Aujourd’hui, Youssouf Sabaly est « un joueur confirmé de Ligue 1. Hors Paris, il est l’un des meilleurs à son poste avec Sidibé et Dubois. Je pense qu’il a le potentiel pour jouer dans des plus gros clubs comme Marseille ou Lyon », assure Adrien Thomasson.

Il est vrai que sa progression est constante. Indéboulonnable sur son côté droit, il a déjà égalé, le week-end dernier à Monaco, son record de passes décisives de la saison dernière (4). Que demander de plus pour Gustavo Poyet, son entraîneur ?

On a vraiment besoin d’un joueur comme lui. Il est solide en défense et il prend bien les espaces. Il y a une vraie complicité entre lui et Malcom, c’est important. C’est vraiment le genre de joueur que j’aime.

Le rêve de vivre une Coupe du monde

D’ailleurs, Youssouf Sabaly est le troisième joueur de l’effectif le plus utilisé de l’effectif cette saison (25 matchs). Une saison que le natif du Chesnay dans les Yvelines espère bien prolonger jusqu’à la fin du mois de juin avec un autre maillot, celui des « Lions de la Téranga ». Cela serait synonyme de Coupe du Monde pour lui. Après avoir fréquenté les sélections de jeunes françaises jusqu’aux moins de 20 ans, il a décidé en septembre dernier de jouer pour le Sénégal : « On est beaucoup en concurrence à mon poste. J’ai deux sélections mais j’espère y être. »

Ce serait une nouvelle étape pour celui qui avance à son rythme depuis le début de sa carrière. Doucement mais sûrement. Et parfois, c’est pas plus mal surtout dans le football.