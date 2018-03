VIDEO. François D’Haene dévoile un film «dans l’intimité» de sa course de 359 km en Californie

François D'Haene a bouclé l'un des plus grands exploits de sa carrière avec le record du John Muir Trail, en octobre aux Etats-Unis. — Damien Rosso/Droz Photo

« Le John Muir Trail, c’est quand même quelque chose d’énorme. » C’est ainsi que François d’Haene introduisait le teaser du film mis en ligne ce jeudi, cinq mois après son exploit en Californie. L’ultra-trailer (et viticulteur) rhodanien a ainsi pulvérisé le record de la traversée de ce sentier mythique, avec 359 km parcourus (14.630 m de dénivelé positif) en moins de trois jours en octobre.

« Par le biais de ce film, on tenait à emmener les gens avec nous, au cœur de la course et dans l’intimité du groupe », confie François D’Haene. Car le triple vainqueur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc tient plus que tout à mettre en avant « la dimension collective de cette aventure ». Six de ses proches, dont son frère Pierre, se sont relayés pour courir à ses côtés durant 2 jours, 19 heures et 26 minutes, dans le précieux rôle de pacers, ces accompagnateurs de course chargés du ravitaillement de l'athlète, de la logistique et surtout du soutien tout au long du périple.

Disponible en version courte (14 minutes) ce jeudi, le film sera également présenté dans un format plus long lors de festivals dans les prochains mois. « Si découvrir notre film peut pousser des gens à se lancer des défis de course, tant mieux », glisse en souriant François D’Haene, qui prépare actuellement la course de ski-alpinisme de la Pierra Menta (Savoie, du 14 au 17 mars).