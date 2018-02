VIDEO. JO 2018: Des biathlètes françaises bronzées, pas de miracle pour Lamy-Chapuis et cie... Que faut-il retenir de cette 13e journée?

Les biathlètes françaises ont empoché le bronze sur le relais. — Andrew Medichini/AP/SIPA

On les attendait, elles nous ont fait rêver. Les biathlètes françaises ont remporté la médaille de bronze au relais 4x6km dans l’avant-dernière course des Jeux de Pyeongchang. On avait bien mis une pièce sur elles et on espérait même un meilleur résultat, pas inaccessible au vu du podium - la Biélorussie en or et la Suède en argent, avec beaucoup moins de fautes que les Françaises -. C’est la 15e médaille pour l’équipe de France, record de Sotchi égalé.

Les skieurs alpins, Clément Noël, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet, ont réalisé un triplé mais au pied du podium du slalom (4, 5 et 6e places). Le combiné nordique n’a pas réussi à monter sur la boîte non plus et termine 5e. En halfpipe, on avait misé sur Kevin Rolland, médaillé de bronze à Sotchi, mais le skieur de La Plagne a lourdement chuté sur ses trois run de finale.