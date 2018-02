JO 2018: Quasi-médaillé sur slalom à 20 ans, champion du monde junior... Avec Clément, c'est bientôt Noël

Clément Noël — Morry Gash/AP/SIPA

De l’un de nos envoyés spéciaux, à Pyeongchang,

Petit jeu du jour entre journalistes dotés d’un sens de l’humour très « Laurent Ruquiesque » en attendant l’arrivée des skieurs après le slalom de la lose de nos Français : faire un maximum de jeux de mots sur le nom de famille du jeune Clément Noël. On les a tous faits, y compris Noël Mamère et Noël Flantier. Mais celui qui correspond le mieux à l’état d’esprit du jeune Français de 20 ans après sa médaille en chocolat à quatre centièmes du podium est ailleurs : Clément Noël avait les boules en zone mixte, même s’il est conscient d’avoir frappé un grand coup dans l’événement le plus prestigieux qui soit pour un sportif.

« C’est plus que je l’espérais, je m’attendais pas à participer aux Jeux, je m’attendais pas à jouer la médaille, je peux être fier et content de ça. Maintenant c’est le fait d’être à quatre centièmes qui est frustrant. Au début je voyais que Kristoffersen avait pas mal d’avance donc je me disais que je ferais 5e avec plus de trois dixièmes de retard donc sans regrets. Puis je vois qu’il tombe et là je me dis "ah, quatre centièmes"… Mais bon je préfère quand même quatrième à cinquième parce qu’au moins on se souvient un peu de nous, on se dit "ah c’était pas de chance". »

Le directeur de l’équipe masculine de ski alpin, David Chastan, était aussi légèrement frustré. « On était tous un peu déçus, tous un peu frustrés. On fait tous une belle course, il faut le souligner, super course d’équipe, 4,5,6 c’est vraiment quelque chose de magnifique mais on échoue, pour les trois à quelques centièmes de secondes du podium. »

"Les 4 centièmes me frustrent ! " Clément Noel et Alexis Pinturault terminent au pied du podium en 4ème et 5ème position ! #PyeongChang2018 #Francetvsport #skialpin



Revivez les courses des Français ici : https://t.co/9n8mD8uhyZ et https://t.co/AmJ2V5bT14 pic.twitter.com/7JtUiypgVi — France tv sport (@francetvsport) February 22, 2018

L’avenir est à lui

Mais comme Clément Noël, « on va essayer de retenir le positif malgré tout ». Et le positif, c’est qu’on tient a priori une référence sur slalom, discipline dont il est le champion du monde juniors, pour le futur. Alexis Pinturault s’en satisfait. « Moi je suis content qu’il soit là, ça sera la relève. Bon, j’ai que 26 ans donc je ne vais pas lui laisser ma place tout de suite [il rit] mais c’est sûr que ça fait plaisir de voir que des jeunes comme lui sont présents et qu’on peut compter sur lui », nous a-t-il assuré.

Clément Noël n'est qu'à 4 centièmes du podium. Le Français n'a que 20 ans et vient d'être sacré champion du monde junior de slalom. Il prend date #PyeongChang2018 #SkiAlpin — Christopher Buet (@chrisbuet) February 22, 2018

Chastan abonde. « C’est un jeune, ça va lui servir pour la suite. Il peut positiver même si aujourd’hui quatrième, c’est dur. Il fait pas n’importe quoi malgré son âge, il n’y a rien à dire. Il est quatrième des Jeux olympiques. Je pense qu’il a tout l’avenir devant lui. » On aurait quand même préféré un Noël avant l’heure.