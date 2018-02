JO 2018: Encore du bronze pour le ski de fond, hécatombe sur le ski cross... Que faut-il retenir de cette 12e journée?

JEUX OLYMPIQUES La médaille n'est pas venue d'où on l'attendait mais on ajoute du bronze ce mercredi...

Richard Jouve et Maurice Manificat très heureux d'avoir remporté le bronze sur le relais. — Odd ANDERSEN / AFP

On avait coché ce mercredi pour faire au moins aussi bien qu’à Sotchi : c’était le jour où les athlètes de ski cross entraient en course, jour où on devait réitérer l’exploit d’il y a quatre ans quand trois Français, - dans l’ordre Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta, Jonathan Midol - étaient montés sur la boîte. Raté. Pas de médaille donc.

En revanche, la surprise est venue du ski de fond, où Maurice Manificat et Richard Jouve, ont décroché la médaille de bronze sur le relais. La Française, Maé-Bérénice Méité, la patineuse française s’est qualifiée de peu pour le programme libre en prenant la 22e place du programme court.

Enfin, l’Américaine Lindsey Vonn a terminé 3e de la descente, vraisemblablement sa dernière aux Jeux olympiques, derrière l’Italienne Sofia Goggia, championne olympique, et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel.