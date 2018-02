VIDEO. Huit choses à savoir sur les costumes de patinage artistique

STRASS ET PAILLETTES Jupettes, pantalons, collants, culottes et paillettes, on vous dit tout…

L'«affaire» de la bretelle de Gabriella Papadakis a secoué les JO. — Photomontage/Pool for Yomiuri/AP/SIPA

La styliste est «dépitée» et la patineuse avoue avoir vécu son «pire cauchemar». Aux JO de Peyongchang il y aura eu une affaire, et cette affaire concerne la bretelle de Gabriella Papadakis pendant le programme court avec son partenaire Guillaume Cizeron. Une attache de costume qui lâche, entrapercevoir un bout de sein, est-ce si grave ? Oui, mesdames et messieurs. Car dans le monde du patinage artistique, on ne plaisante pas avec son costume. Voici huit choses à savoir.