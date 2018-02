JO 2018: Plein de déceptions pour la France, la surprise Ledecka... Ce qu'il s'est passé à Pyeongchang le 17 février

Tess Ledeux en train de manquer son dernier saut — SIPA

Mauvaise journée pour la France. Entre l'échec de Tess Ledeux en Slopestyle, les éliminations précoces de Thibaut Fauconnet et Véronique Pierron en short-track, la non-réussite au tir de nos Bleues en biathlon... On a un peu vécu l'affaire du côté de Pyeongchang en ce samedi 17 février. Bref, on reste bloqués à 6 médailles et on descend petit à petit du tableau des médailles.

La belle histoire du jour, c'est la snowboardeuse tchèque Ester Ledecka qui s'impose en... Super G de ski alpin. Et tout ça, on vous le résume en images.