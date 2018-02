JO 2018: Fille d'une star de la pop, médaillée d'or... Voici Ester Ledecka, la snowboardeuse vainqueure... du Super-G

Quand un sportif nous parle de magie des Jeux olympiques, on écoute sans y croire vraiment. Encore une formule d’usage, se dit-on. Raté. Les vieux cons aigris que nous sommes, avons reçu une bien belle leçon de la part de la Tchèque Ester Ledecka qui a remporté, contre toute attente, le Super-G féminin, dans la nuit de vendredi à samedi. Sa particularité ? À 22 ans, la jeune skieuse est avant tout… snowboardeuse - sport qu’elle a commencé à pratiquer à l’âge de cinq ans pour suivre les traces de son grand frère, Jonas. Elle défendra d’ailleurs ses chances sur le slalom géant parallèle (elle est championne du monde en titre) sur sa planche en milieu de semaine prochaine. Et dire que cette dualité n’est qu’une facette de l’étonnante nouvelle championne olympique…

Ce n’est qu’un détail, ou peut-être pas. La Tchèque a chipé l’or à Anna Veith pour un centième avec les skis de la star de l’alpin féminin, Mikaela Shiffrin. Celle-ci avait sans doute senti le coup, à l’inverse de Lindsey Vonn. « Elle m’avait battue lors d’un entraînement à Lake Louise et là, c’était une surprise. Je suis quand même scotchée », a-t-elle déclaré après la course. À vrai dire, même Ledecka n’avait pas croisé le coup. Résultat elle s’est pointée en conférence de presse sans retirer son casque parce qu’elle ne s’était pas maquillée.

Journalist: “Why are you wearing goggles?”

Ester Ledecká: “I was not as prepared as the other girls to be on the podium, so I didn’t have any makeup!” 💄💁🏻‍♀️



This is an #olympic story! My God! So stoked for Ester and the Czech Republic - my 2nd country! #Ledecka @fisalpine pic.twitter.com/5z6NZWX0QS