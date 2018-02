9h30: Après une nuit plutôt décevante : notre coeur a saigné ( Vous voyez Tristan et Iseut : même chagrin, même histoire.) quand Tess Ledeux s'est vautrée et a clairement abandonné toute chance de médaille en slopestyle cette nuit. Et puis, on a quand même vibré devant le patinage masculin et le Super G féminin, où la championne olympique concourt aussi en ... snowboard! Tessa Worley par contre est toujours loin. Bref la nuit a été kiffante mais on en veut plus et on attend beaucoup des représentantes féminines tricolores : allez les filles !