Baseball: L'ancien lanceur Esteban Loaiza arrêté pour possession de cocaïne et d'héroïne

Esteban Loaiza — Brandon Wade/AP/SIPA

L’ancien joueur de la ligue de baseball américaine (MLB), Esteban Loaiza, une star aux Etats-Unis, a été arrêté vendredi en Californie pour possession de drogue, ont rapporté les autorités. L’ancien « pitcher » (lanceur), âgé de 46 ans et né au Mexique, est accusé de possession de plus de 20 kilos d’héroïne et de cocaïne à vendre. Il devrait être présenté à la justice mercredi. La caution pour sa libération a été fixée à 200.000 dollars, selon le bureau du shérif du comté de San Diego.

Loaiza a participé à deux reprises, en 2003 et 2004, au All Star Game, le match opposant les meilleurs joueurs de baseball. Il avait terminé deuxième au prix des meilleurs lanceurs, en 2003. Le joueur a pris sa retraite en 2008, après une carrière longue de quatorze ans, avec 126 victoires pour 114 défaites. Originaire de Tijuana, ville à la frontière avec la Californie, il aurait gagné plus de 40 millions de dollars au cours de sa carrière professionnelle, selon le site baseball-reference.com.