VIDEO. JO 2018: Dahlmeier en or, Fauconnet c'est cruel... Ce qu'il faut retenir de la première journée

Thibaut Fauconnet en short-track — SIPA

Première journée terminée à Pyeongchang, et le compteur de médailles n'est pas débloqué pour l'équipe de France. Malgré la quatrième place de Marie Dorin Habert en biathlon, sur le sprint remporté par l'Allemande Laura Dahlmeier, et la très belle place de finaliste de Thibaut Fauconnet en short-track. Mais le Français a chuté à cause d'un Coréen dans les derniers tours alors qu'il était encore en lice pour la médaille. Si vous avez raté tout ça, 20 Minutes vous propose une petite vidéo pour savoir en image tout ce qu'il s'est passé ce samedi 10 à Pyeongchang.