JO 2018: Le choix du porte-drapeau américain s'est fait à pile ou face, et ça n'a pas plu au perdant

A chaque olympiade, la même question se pose : qui sera le ou la porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture ? Si, pour ce cru Pyeongchang 2018, le choix a été évident pour la délégation française en nommant Martin Fourcade, il l’a beaucoup moins été pour les Etats-Unis.

Le comité olympique américain avait le choix entre Erin Hamlin, une lugeuse deux fois championne du monde, et Shani Davis, patineur de vitesse ayant participé cinq fois aux Jeux d’hiver.

Normalement, le ou la porte-drapeau est élu(e) par les huit fédérations américaines de sports d’hiver : biathlon, bobsleigh and skeleton, curling, patinage artistique, hockey, luge, ski et snowboard, et patinage de vitesse. Mais cette année, les deux candidats n’ont pu être départagés en récoltant chacun quatre voix.

Le choix a donc été tiré à pile ou face. Verdict : ce sera Erin Hamlin qui portera fièrement la bannière étoilée. Un résultat qui n’a pas plus à Davis, clamant dans un tweet que le toss avait été fait d’une façon « déshonorante ».

I am an American and when I won the 1000m in 2010 I became the first American to 2-peat in that event. @TeamUSA dishonorably tossed a coin to decide its 2018 flag bearer. No problem. I can wait until 2022. #BlackHistoryMonth2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dsmTtNkhJs