JO 2018: Ils vont s’enflammer sur du skeleton à 4 heures du mat’… La galère du décalage horaire pour les commentateurs

Les programmes des Français Cizeron et Papadakis, favoris pour l'or, seront diffusés à 2 heures du matin en France. — AFP / Paint 20 Minutes

Avec huit heures de décalage horaire, la plupart des épreuves des JO vont se dérouler en pleine nuit en France.

Certains commentateurs des Jeux s’en accommodent, mais ça agace ZE Nelson Monfort.

Bonne nouvelle, toutefois, si vous aimez le biathlon : les horaires sont là très sympas pour les téléspectateurs français.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang,

Ils seront à l’antenne à l’heure où, d’habitude, une 72e rediffusion d’un « Tout le monde veut prendre sa place » ou un documentaire animalier squattent le service public. Pendant deux semaines, l’enthousiasme de Nelson Monfort et les hurlements d’Alexandre Pasteur vont venir bousculer la routine de tous les insomniaques de France, ceux qui descendent se faire un lait chaud dans la cuisine et se posent bêtement devant la téloche, en attendant que le miel (ou le Tranxène) ne fonde dans leur bol à oreilles.

« Je ne vais pas chuchoter »

« Ce n’est pas parce qu’on sera en pleine nuit que je vais chuchoter ou faire un commentaire très calme », prévient Pasteur, en charge du ski alpin – principale chance de médaille le 12 février à 5 heures du mat', avec Tessa Worley. « Au contraire, si on s’emballe, ça maintiendra les gens éveillés ! »

#JO2018 Le ski alpin tricolore, sevré d'or olympique depuis 12 ans, abat d'entrée ses deux cartes maîtresses: la championne du monde Tessa Worley, le 12 février en géant, et Alexis Pinturault, le lendemain en combiné https://t.co/kUuiZHDMRu #AFP pic.twitter.com/IwVEFktqKD — Agence France-Presse (@afpfr) February 7, 2018

Car non, on ne commente pas tout à fait pareil au beau milieu de la nuit. « Pour l’avoir fait aux JO de Pékin, ce sont de supers moments de radio, se souvient Julien Richard d’RMC Sport. T’as l’impression de ne pas parler à grand monde, tu fais ça pour les taxis et les gens bourrés… Mais c’est plus détendu, tu peux te lâcher ! »

Pas d’intégrale nocturne cette fois sur RMC : les directs commenceront avec la matinale, à 4h30, avec des « points » depuis Pyeongchang chez Bourdin and co. Julien Richard, chargé du biathlon, est plutôt verni : « C’est idéal en termes d’horaire, je vais commenter en direct à midi dans un Carrément Brunet spécial olympique ». Doit-on enlever sa nationalité française à un athlète qui finit 4e ? On a hâte de découvrir les sondages de Brunet pendant les Jeux (mais ce n’est pas le sujet, on en parle au 32 16).

Traitement plus classique sur France Télé, avec quasiment 300 heures de retransmission sur les antennes du groupe (et 900 heures de direct sur le portail internet francetvsport). Sans illusion sur les audiences, pour les épreuves qui se dérouleront en pleine nuit. Fabrice Colin, red chef en charge des retransmissions : « Les Jeux à une heure du mat', c’est compliqué, et pas seulement pour le skeleton… A part les vrais mordus de skis ou les insomniaques, on sait qu’il y aura peu de monde entre 3 et 5 heures pour la descente, par exemple. » Dans ses conducteurs, il a d’ores et déjà programmé une redif' vers 9 heures. Sauf si un Français claque une médaille ce matin-là.

Les petits rappels de Céline Géraud

Dans la régie à Paris, il se fera des nœuds dans le crâne pour trouver chaque jour l’équation parfaite. Avec une règle de base : le patinage artistique se rediffuse plus facilement que le skeleton. Heureusement, parce que Nelson Monfort aurait sinon plongé dans la dépression :

Le patinage est quasiment le seul sport qui peut se regarder comme un spectacle, même si on connaît les résultats. Mais j’aurais largement préféré que ce fut à Grenoble ou Innsbruck, d’autant que la chaîne américaine NBC impose des horaires très durs. C’est à eux que nous devons ces horaires : le matin en Corée, la nuit en France. Les patineurs devront se lever très tôt pour être à la patinoire à 7 heures, vous vous rendez compte ?

7 heures du mat', heure coréenne, soit 23 heures en France. Alors qu’à 7 heures en France, il sera 15 heures à Pyeongchang. Vous êtes perdu ? C'est normal. Et Céline Géraud a peur de l'être aussi. A 7 heures en France, elle prendra l'antenne sur France Télévisions : « J’ai marqué les horaires partout sur mes fiches ! Pour me dire : "n’oublie pas, les gens sont encore au chocopops et au café !"» Avec supplément médailles.