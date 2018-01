VIDEO. XV de France: Matthieu Jalibert, 19 ans et déjà ouvreur des Bleus face à l'Irlande

Matthieu Jalibert devrait connaître sa première sélection avec la France contre l'Irlande. — Michel Euler / SIPA

Matthieu Jalibert a découvert le rugby à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie.

Ce pur produit de l'UBB est avant tout un jeune homme surdoué.

Il est passé des espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles au XV de France en quelques mois.

Les moments forts s’enchaînent décidement pour Matthieu Jalibert ces dernières semaines. Ce jeudi, il devrait en connaître un nouveau avec l’annonce de sa titularisation avec le XV de France face à l’Irlande pour l’ouverture du Tournoi des VI Nations, samedi (17 h 45) au stade de France. Une juste récompense pour le demi d’ouverture de l’UBB sur qui les louanges pleuvent depuis quelques mois.

Un parcours de rugbyman amateur

Pourtant, Matthieu Jalibert, c’est avant tout un parcours « atypique » comme le souligne, David Ortiz, l’un de ses formateurs à l’UBB. Originaire de Saint-Germain-en-Laye, le jeune garçon va découvrir la vie en Nouvelle-Calédonie où son père, militaire de carrière, est muté, 2004. À l’autre bout du monde, il touche ses premiers ballons en accompagnant notamment « papa au rugby » avant de retrouver la métropole et Bordeaux à l’âge de 9 ans. Une ville qu'il n’a pas quittée depuis.

🔵⚪️🔴 À seulement 19 ans, Matthieu Jalibert est donc appelé pour la première fois avec le #XVdeFrance ! Bienvenue @Matthieuu10 ! #soutiensleXV pic.twitter.com/WRrLjoy5RM — FF Rugby (@FFRugby) January 17, 2018

Très rapidement, il intègre le CA Bègles où il va faire toutes ses classes, des poussins jusqu’à l’équipe première de l’Union Bordeaux-Bègles cette saison. Mais, Matthieu Jalibert « ne suit pas la filière dite classique. Il ne fait pas de pôle France ou Espoirs. Il a plutôt un parcours de rugbyman amateur. », rappelle David Ortiz, l’un de ses formateurs. Alors en attendant le grand jour, le Bordelais « continue de bosser pour atteindre ses objectifs. » Et pas uniquement sur le terrain.

Jalibert a fait toutes ses classes à l'UBB. - Nicolas Tucat / AFP

Un surdoué tout court

En effet, Matthieu Jalibert est un surdoué tout court. Il a toujours eu un an d’avance à l’école. Après quelques années en STAPS, il prépare désormais un Bachelor en commerce international. Et devinez quoi ? Il vient de finir major de sa promo lors des partiels du mois de décembre. « Le club m’a toujours bien protégé et j’ai su saisir ma chance sur le terrain », raconte celui qui a pour modèle Owen Farrell, la star du XV de la Rose. Au point d’avoir presque la même gestuelle.

EN VIDEO - Denis Charvet : "Jalibert est un surdoué" https://t.co/BbFv3HNILM via @SFR_Sport — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) January 22, 2018

Rapide, vif, habile, le demi d’ouverture de l’UBB impressionne surtout les observateurs, à l’image de Joe Schmidt, le sélectionneur irlandais, par sa maturité : « Quand je vois ce qu’est capable de faire un gars d’à peine 19 ans comme Matthieu Jalibert. Je me dis que c’est une vraie menace. » Et le gamin « n’a pas peur de rien. La pression glisse sur lui », ajoute Denis Charvet, l’ancien international français qui l’a eu sous ses ordres à l’automne avec les Barbarians.

Matthieu Jalibert sous le maillot des Barbarians l'automne dernier. - Nicolas Tucat / AFP

Une ascension fulgurante en quelques mois

Cette confiance en soi permet en tout cas Matthieu Jalibert de franchir les étapes à vitesse grand V. C’est même une ascension fulgurante. De son premier match professionnel avec l’UBB à peut-être sa première sous le maillot bleu, il y a eu à peine cinq mois : « J’ai du mal à réaliser. Je m’attendais à être retenu avec les moins de 20 ans mais pas avec le XV de France. Mais, je ne ressens pas la pression. Il faut prendre ses responsabilités et j’aime ça. »

Dans le jeu bien sûr mais aussi au pied où il est très loin d’être maladroit. Matthieu Jalibert a donc tout. Il lui reste maintenant à franchir la dernière étape : le niveau international. Mais pas trop d’inquiétude à avoir selon David Ortiz, le jeune homme « a toujours su élever son niveau quand il fallait. » Si c’est une nouvelle fois le cas dans les prochaine semaines, il pourrait « devenir la nouvelle superstar du rugby », comme le prédit le légendaire deuxième ligne de l’Angleterre, Ben Kay.