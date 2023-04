En amont de la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon, la CGT Energie du Rhône a coupé l’électricité dans le quartier accueillant les bâtiments de la Préfecture, ce jeudi vers 7h30.

« Nous avons décidé la mise en sobriété énergétique la Préfecture parce que non, c’est non », revendique-t-elle dans un communiqué. Et d’ajouter : « Depuis plus de deux mois, les mobilisations s’enchaînent et les démonstrations de force se multiplient. Le gouvernement joue la politique de la terre brûlée. Il reste sourd aux cris de la rue et rien ne se passe dans le camp du roi Macron ».

La préfète Fabienne Buccio a vivement condamné cet acte, annonçant qu’elle allait porter plainte, même si « cette tentative d’entraver le bon fonctionnement des services publics a été mise en échec ». « Les activités des services de l’État n’ont été aucunement perturbées, grâce à l’activation instantanée de l’ensemble des dispositifs prévus pour assurer leur continuité », précise-t-elle.

Suite à la tentative ce matin de coupure d’électricité volontaire des locaux de la préfecture du #Rhône par CGT Énergie, la Préfète F.BUCCIO communique ⬇️ pic.twitter.com/lVQx89gPTt — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Par ailleurs, les cheminots ont déposé des rails de chemin de fer devant la Tour Incity afin de remettre symboliquement « la réforme des retraites sur de bons rails ».