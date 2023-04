Manifestation contre la réforme des retraites EN DIRECT : « L’intersyndicale sera unie jusqu’au bout »…

07h42 : Le préfet Laurent Nuñez regrette des « critiques injustes »

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a regretté dans une lettre à ses troupes des « critiques injustes » et « voix diffamantes » à leur encontre, tout en les appelant à « apporter une réponse toujours proportionnée » lors des opérations de maintien de l’ordre. « Vous avez essuyé des critiques dont je sais le caractère injuste et des injures publiques intolérables », ajoute-t-il dans ce courrier, où il remercie les policiers pour leur « engagement soutenu depuis plus d’un mois et demi », « dans des conditions d’exercice particulièrement éprouvantes ».

« En marge, des images et des enregistrements relayés sur les réseaux sociaux ont pu révéler des gestes ou des propos inappropriés sur lesquels il convient de faire toute la lumière et, le cas échéant, de condamner », ajoute le préfet de police. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dimanche que 36 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par l’IGPN, « la police des polices », et 2 par l’IGGN (l’équivalent pour les gendarmes) depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites.