A Rumilly, commune de Haute-Savoie, les habitants ne peuvent plus consommer l’eau du robinet. Alors, ils ont dû se raccorder à celui du Grand Annecy. La raison ? Les nappes phréatiques sont contaminées par un produit hautement toxique, appelé PFOA et interdit depuis 2020 en raison de son potentiel cancérogène. Et lorsque l’on cherche un responsable, tous les regards se braquent sur l’usine Tefal, premier employeur du département avec ses 1.850 salariés.

Le produit incriminé a longtemps été utilisé par l’entreprise pour fabriquer du Téflon, revêtement antiadhésif de ses poêles, révèle une enquête du journal Le Monde. Et lorsque l’on sait que 45 millions d’ustensiles culinaires sortent chaque année de l’usine, les chiffres donnent le tournis.

Pas de « dépôts sauvages »

Le PFAO fait partie de la liste des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), appelés « polluants éternels ». Les premières traces ont été retrouvées dans les nappes phréatiques à l’automne dernier. Selon les prélèvements effectués à l’époque par l’agence régionale de santé, les échantillons contenaient entre 114 et 117 nanogrammes de PFAO par litre d’eau alors que la limite fixée par les experts est de 100 ng/l.

Des teneurs atteignant près de 600 ng/l ont également été mesurées dans le captage privé utilisé par une usine fabriquant des céréales pour le petit-déjeuner et située près du site de Tefal, révèle encore Le Monde. Interrogé par le quotidien, le groupe Seb — propriétaire de Tefal — assure n’avoir pourtant jamais déversé ses boues de Téflon dans des « dépôts sauvages » et ne plus utiliser de PFAO depuis dix ans.