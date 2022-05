A Pierre-Bénite, c’est bien simple, il y en a partout. Dans l’eau, dans l’air, dans la terre. Les perfluorés, ou PFAS, se retrouvent jusque dans le lait maternel. Pire : ces polluants chimiques ont la particularité d’être « éternels », c’est-à-dire qu’ils ne se dégradent pas. Alors, plus on en produit, plus on en rajoute. Le corps humain, lui aussi, les accumule.

Martin Boudot, journaliste d’investigation, a enquêté sur les perfluorés à Pierre-Bénite pour Envoyé Spécial (France 2). Deux jours avant la diffusion de son reportage, il a présenté ce mardi soir ses résultats à la Maison de l’Environnement de Lyon. « Je ne m’attendais pas à des taux aussi élevés, surtout au niveau du stade, là où les gamins jouent », reconnaît-il.

Des substances présentes dans la vie quotidienne

Voilà longtemps que Martin Boudot étudie les perfluorés, et les scandales qu’ils ont déjà provoqués en Belgique, en Hollande, en Italie. « Et en France ? » s’est-il demandé. « J’ai cherché les entreprises qui utilisaient les perfluorés, grâce à des publications scientifiques, et deux hotspots sont apparus : l’un dans l’Oise, l’autre à Pierre-Bénite », explique-t-il. Dans cette commune du sud de Lyon sont implantés les sites industriels de Daikin et Arkama, qui produisent et rejettent ces substances que l’on retrouve dans de nombreux produits de consommation courante : emballages alimentaires, isolants, imperméables…

Le journaliste est allé prélever, aux abords de ces sites, des échantillons d’air, d’eau et de terre, et les a donnés à analyser au professeur Jacob de Boer. Les résultats de l’expert sont encore plus alarmants que prévu. Les taux de perfluorés sont extrêmement élevés, et comportent des risques importants pour la santé. « Ça affaiblit le système immunitaire dans son ensemble, et ça diminue la réponse vaccinale, notamment chez les enfants », précise Martin Boudot. « Sans compter les multiples effets cancérigènes, sur le foie, les reins… Et le volet perturbateur hormonal. »

Faute de normes, une interdiction recommandée

Les industriels peuvent-ils se passer de ces substances utilisées depuis les années 1960 ? Les scientifiques, en tout cas, prônent leur interdiction. La commission européenne aussi, qui a « annoncé la semaine dernière une loi qui va permettre aux Etats membres, non plus d’interdire substance après substance – il y a 4.500 substances de perfluorés – mais famille par famille », précise Martin Boudot. « Encore faut-il que les Etats s’en emparent, dont la France qui a été longtemps à la traîne là-dessus. »

En effet, la France accuse un grave retard sur la question des normes : « On n’en a quasiment aucune, voire aucune sur les perfluorés », ajoute le journaliste. « On est obligés de passer par des normes européennes. C’est à la fois un scandale sanitaire, environnemental, mais aussi politique, parce que rien n’a été fait ces dix dernières années, alors que nos voisins alertent depuis longtemps chez eux pour diminuer l’exposition aux perfluorés », rappelle-t-il.

Message reçu par la métropole de Lyon et la préfecture du Rhône

Comme tout scandale sanitaire, celui des perfluorés s’étend bien au-delà de Pierre-Bénite : Santé Publique France a réalisé une étude récente montrant que presque chaque Français a des traces de perfluorés dans le corps. « La question est réellement politique », insiste Martin Boudot. Et il a été entendu.

Peu après la présentation des résultats de son enquête, la métropole de Lyon a déclaré par communiqué que « la lutte contre le fléau sanitaire des pollutions industrielles doit avant tout passer par l‘élargissement des normes et des réglementations nationales et européennes », et par « un renforcement des contrôles (…) de façon urgente ».

La préfecture du Rhône, elle, a déclaré dans la foulée que les services de l’Etat allaient mettre en place « très prochainement une surveillance approfondie des rejets de perfluorés. Sur la base de cette surveillance, (…) l’inspection des installations classées se rendra auprès de chaque exploitant et s’attachera à encadrer les rejets des substances concernées ».