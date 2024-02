C’est un rappel à l’ordre, en bonne et due forme. Convoqué à l’Assemblée nationale par la commission d’enquête sur l’attribution des fréquences télé, Cyril Hanouna, l’animateur vedette de C8, a laissé entendre dans son émission Touche pas à mon poste qu’il n’était pas disponible à la date fixée par les députés. « Ça y est, j’ai reçu la convocation. Malheureusement, je peux leur dire tout de suite, 14 mars, c’est un jeudi à 14 heures… Mes chéris, Hanouna il bosse ! (…) Je peux pas. On va leur envoyer un mail pour dire qu’on pourra pas être là », a notamment déclaré l’animateur vendredi soir devant sa bande de chroniqueurs.

Des déclarations qui ont fait réagir Quentin Bataillon, député Renaissance et président de la commission sur l’attribution des fréquences télé, en charge notamment de l’audition de l’animateur. « Monsieur Cyril Hanouna, je vous remercie pour cet ''accusé de réception'' », a ironiquement répondu ce samedi le député sur la plateforme X (anciennement Twitter).

Veuillez accueillir cette convocation avec le respect et le sérieux dus à la représentation nationale.



Pour ma part, je veillerai à ce que cette audition se déroule avec cette même exigence à votre égard https://t.co/kPElihlfcD pic.twitter.com/9gR9QFG6YH — Quentin Bataillon (@qbataillon) February 17, 2024

« Veuillez accueillir cette convocation avec le respect et le sérieux dus à la représentation nationale. Pour ma part, je veillerai à ce que cette audition se déroule avec cette même exigence à votre égard », a ajouté Quentin Bataillon, joignant à son message un extrait du règlement de l’Assemblée nationale concernant les risques d’une non-présentation à une convocation d’une commission d’enquête parlementaire.

Jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende

Si l’animateur, surnommé « la personne la plus rappelée à l’ordre du PAF », refusait de se rendre à cette convocation, il s’exposerait à de lourdes sanctions. Le règlement de l’Assemblée nationale précise notamment que « la personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ».

L’animateur controversé de C8 n’est pas le seul à être convoqué pour une audition. Le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, qui contrôle le groupe Canal+ et ses chaînes, dont CNews et C8, va également être auditionné mi-mars. Le 29 février, ce sont le patron du groupe Canal+, Maxime Saada, puis la direction de CNews, ainsi que ses présentateurs vedettes Pascal Praud et Laurence Ferrari qui sont convoqués devant les parlementaires.

Le régulateur des médias, l’Arcom, doit lancer fin février les appels à candidatures pour le renouvellement des autorisations de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT) en 2025, dont celles du groupe Canal+. La commission d’enquête, lancée à l’Assemblée en décembre, porte notamment sur cette procédure d’attribution et sur « le respect des engagements pris par ces services de télévision » jusqu’alors.