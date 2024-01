Les gagas de Baba ne seront bientôt plus « orphelins » le week-end puisque l’émission star de la chaîne C8, Touche pas à mon poste – TPMP pour les intimes –, déjà diffusée du lundi au vendredi, va être prolongée par deux variations, le samedi et le dimanche.

Titrés TPMP même le samedi et TPMP même le dimanche, ces talk-shows seront diffusés entre 19 heures et 21 heures et ce, à partir du 3 février.

Ces nouveaux rendez-vous hebdomadaires devraient signer le retour de rubriques bien connues, telles « Quelle est la question ? », « J’aime/J’aime pas », « Je zappe/Je matte » et le « Quart d’heure sans filtre ».

Selon le site Ozap, Cyril Hanouna y sera entouré de collaborateurs réguliers, comme Valérie Benaïm et Raymond Aabou, mais également de nouveaux chroniqueurs dont les noms n’ont pas encore été communiqués.

Baba TV

C8 a également annoncé que, comme TPMP en semaine, TPMP même le samedi et TPMP même le dimanche seront précédés, entre 18h50 et 19h30, du programme Paf avec Baba, toujours animé par Hanouna qui y teste les connaissances de ses chroniqueurs sur des sujets d’actualité.

Cette extension s’inscrit dans la volonté de l’animateur vedette à être de plus en plus présent à l’antenne, souligne Le Parisien. Cyril Hanouna avait ainsi annoncé, en octobre 2023, le lancement prochain d’un programme mensuel de reportage (qu’il devrait co-animer avec Jacques Cardoze, un transfuge de France Télévisions) et de 10 contre 1, une émission politique qu’il présentera en compagnie de Pascale de la Tour (déjà présente dans TPMP).