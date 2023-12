Cyril Hanouna autoritaire avec ses chroniqueurs ? Après la diffusion de « Complément d’enquête », sur France 2, consacré à l’animateur de « Touche pas à mon poste ! », les langues se délient. A commencer par celle de Thierry Moreau, qui a participé à l’émission de C8 entre 2010 et 2017. Invité ce dimanche sur le plateau de « C médiatique », émission d’analyse des médias, le journaliste n’a pas mâché ses mots à l’encontre du trublion du PAF. Pour illustrer son propos, l’ancien rédacteur en chef de Télé 7 Jours a livré une anecdote très révélatrice.

« Moi j’ai le souvenir très précis de Cyril arrivant dans la loge des chroniqueurs et disant : "Ce soir on va dézinguer Arthur". Alors après, on suit ou on ne suit pas les consignes, assure Thierry Moreau. Moi j’étais patron de Télé 7 Jours, donc je lui ai toujours dit que je disais ce que je voulais et je n’ai jamais dézingué gratuitement sauf quand je pensais qu’une émission n’était pas bonne. Mais on peut effectivement suivre ce que nous demande de dire Cyril. »

« Terreur »

Ce qui fait dire à l’historien des médias, Alexis Lévrier, qui était invité dans la même émission sur France 5, qu'« en fait, tout repose sur un mensonge ». « En réalité, [Cyril Hanouna] fait régner la terreur à l’extérieur mais aussi en interne où les chroniqueurs sont sommés de se ranger à lui et de se cantonner au rôle qui leur est prescrit. »