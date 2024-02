Epluchage d’orange et observation d’oiseaux… TikTok, le pire love coach ?

Dans un groupe d’amis, il y a toujours les personnes bonnes pour les conseils en amour… puis les autres. Prenons votre pote David, par exemple, lui a les pires préconisations pour en finir avec votre célibat. « Enchaîne les dates, ça ne mange pas de pain ». Ou encore votre amie d’enfance, Justine, qui adopte pour les couples une stratégie l’autruche pour car « elle croit fondamentalement en l’amour ». « Certes, il regarde des vlogs de voyage au moment de réserver les hôtels, mais c’est si grave que ça ? ». Oui, Justine, c’est relou et non, David, on n’a pas envie de rencontrer des inconnus chaque soir. Pour vos conseils efficaces, on repassera les amis.

Alors que faire quand on est entouré des pires coachs love ? Scruter les réseaux sociaux pour trouver des bons remèdes pour s’assurer que notre couple tient la route ? C’est possible. Mais attention, là aussi, c’est un vrai parcours du combattant. Petit palmarès peu exhaustif de ce qu’on a trouvé de pire sur TikTok.

L’orange peeling

Depuis quelques semaines, sur TikTok, des couples testent la force de leur amour par le biais d’une orange. Rien de sexuel ici, juste une question : « Tu pourrais m’éplucher une orange ? », accompagnée d’une excuse bidon pour faire croire qu’on ne peut pas le faire nous-même. Manucure toute fraîche, ongles trop rongés, flemme, tout y passe.

Les réactions – qui doivent montrer à quel point les relations sont saines ou non – changent selon les vidéos. Il y a les bons conjoints, comme des fiers soldats, qui s’exécutent immédiatement avec patiente et détermination. Le test est passé haut la main.

Puis, il y a ceux plus résistants. Dans une des vidéos les plus populaires à ce jour sur TikTok, un homme répond à sa conjointe qui vient de lui demander d’éplucher une orange : « Comme si je ne faisais pas assez ». Un enchaînement de remarques pas franchement agréables pour l’interlocutrice de type : « T’es même pas si spéciale », ponctuées de surnoms comme « buddy » ou « man » [ « Mon pote », « mec », en français]. En commentaires, la sentence est irrévocable : son copain est un gros con et agite de nombreux drapeaux rouges.

Notre avis de coach love non déclaré :

La seule personne qui a réellement aimé éplucher nos fruits dans notre vie reste notre mère. Mais on avait 6 ans et peu de facilité avec les couteaux. Peut-être faudrait-il arrêter de chercher un instinct maternel dans vos relations ?

Le test de l’oiseau

Encore une belle technique pour découvrir si votre couple va marcher ou non. Vous êtes assis dans votre salon et votre partenaire vous appelle car il y a un bel oiseau à observer dehors. Plusieurs solutions s’offrent à vous : partager cette passion pour les volatiles et jeter un coup d’œil ou bien ignorer et continuer de siroter votre café. Dans le cas où vous avez choisi la seconde solution, patatra, votre relation est un échec. « Si votre partenaire continue d’ignorer vos petites passions, votre partenaire ne porte pas attention aux choses qui vous intéressent personnellement », explique une vidéo.

Notre avis de coach love non déclaré :

Vous habitez à Paris et le bel oiseau à observer sera certainement un pigeon lambda, unijambiste et certainement malade. Ne prenez pas le risque de bouger du canapé, ça ne vaudra certainement pas le coup.

La tache de ketchup

On l’appelle cette fois le « ketchup challenge ». Le scénario prend place dans la cuisine et demande uniquement un plan de travail, un pot de ketchup et un conjoint bien sûr. Puis de renverser le second sur le premier en attendant la réaction du troisième. Bien évidemment, vous commencez à comprendre la logique, voir si celui-ci décide de nettoyer ou non la tache et surtout comment. Utilisera-t-il de l’essuie-tout ? Ou d’autres méthodes plus loufoques ?

Sans vouloir féliciter ceux qui se débrouillent bien, car l’acte semble juste quotidien, certaines vidéos sont plus terrifiantes. Sur le podium de l’absurde : l’utilisation d’un livre avec du papier sulfurisé pour pousser la tache, le léchage de la tache suivi par l’application du spray nettoyant dans la main (oui oui tout ça chez la même personne) et enfin l’utilisation d’un aspirateur pour nettoyer une tache.

Notre avis de coach love non déclaré :

Si vous découvrez que votre petit ami est dégueulasse grâce à une tache de Ketchup, peut-être l’amour vous avait rendu aveugle devant les poils dans l’évier ou les traces d’urine sur la cuvette des toilettes. Ouvrez les yeux et passer l’éponge sur votre relation.

Le vrai avis de l’experte

Demandons tout de même l’avis d’une vraie love coach sur ces petits défis de couple. Justement, voici Lucie Mariotti, célèbre experte de l’amour à la télévision. « A mon sens on peut tester un aspirateur, mais pas son couple. Tester son partenaire est une forme de piège, de stratégie. Hors l’amour sain est authentique, transparent et communiquant. Si cela reste du jeu, c’est tout à fait acceptable, encore faut-il que cela soit la véritable intention (s’amuser) et non "attendre au tournant", et surtout, que cela fasse aussi rire son/sa partenaire. Si l’on n’est pas sûr de sa moitié, il faut le lui dire et écouter sa propre intuition nous indiquer si sa réponse est sincère ou non. Rappelez-vous "on ne voit bien qu’avec le cœur" ».