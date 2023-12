Si la connerie est universellement partagée, la connerie en amour l’est aussi. L’humain a besoin d’amour et de reconnaissance, d’un « égoïsme à deux » pour se sentir en vie, et éventuellement la transmettre. On cherche l’amour, et quand on croit le trouver, on s’étourdit, les papillons dans le ventre, les envolées lyriques, tout est merveilleux.

Mais, comme le chantait le groupe Les Rita Mitsouko, « les histoires d’amour finissent mal, en général » ! Ce qui ne nous empêche pas de vouloir, souvent, recommencer. Et puis, quand l’amour à deux dure, l’ennui s’en mêle. Alors l’amour, une belle connerie humaine ?

Quel moteur de l’amour ?

La question taraude Jean-François Marmion, psychologue, qui a dirigé l’ouvrage collectif Psychologie de la connerie en amour, aux éditions Sciences Humaines. Il est l’invité de cet épisode du podcast « Minute Papillon ! », le podcast de la rédaction de 20 Minutes.

Pourquoi le romantisme c’est une belle connerie ? Pourquoi l’amour est fondé sur des illusions ? Qu’en est-il du langage de l’amour ? Et du mensonge ? Et quand on a eu le cœur brisé, qu’est-ce qui nous pousse à retenter la rencontre amoureuse ? Ce sont quelques questions de cet entretien, à écouter ci-dessus. Bonne écoute.