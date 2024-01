« On vient semer le troll »… Pourquoi les Pessi envahissent LinkedIn ?

C’est la rencontre entre deux univers d’internet que tout oppose. D’un côté, LinkedIn, le réseau social le plus sérieux, le plus professionnel et le plus premier degré. De l’autre, les Pessi, une communauté d’utilisateurs numériques arborant tous une photo de profil de Lionel Messi chauve et spécialiste du troll. Pas nécessairement le troll méchant ou agressif, plus de l’humour absurde et à côté de la plaque qu’apprécieront seulement les partisans du 3000e degré et autres amateurs de « -Quoi ? » « -Feur ».

Tout comme l’eau et l’huile ne se mélangent pas, les Pessi se sont longtemps tenus à l’écart du beaucoup trop sérieux LinkedIn, préférant X (anciennement Twitter), un champ de bataille numérique bien plus propice au troll et aux confrontations d’humours. Mais en 2024, les Pessi ont décidé de briser ce pacte tacite de non-agression et d’envahir le réseau professionnel.

Plus de 2.000 comptes actifs Pessi en quelques jours

L’origine de cette offensive ? Simplement exaucé le souhait d’un autre spécialiste des « raids numériques », ces attaques groupées de plusieurs dizaines voire centaines de membres autour d’une même blague ou d’un même thème. Sur X, Pid Puu tweete ainsi que « Mon rêve que les Pessi se créent un compte Linkedin et aillent polluer l’appli » le 25 janvier.

Un vœu qui a donc été réalisé dans les jours suivants, puisqu’une véritable armada de Pessi se trouve désormais sur LinkedIn avec déjà plus de 2.000 comptes actifs. Les Pessi ont envahi l’application de deux manières. Il y a d’abord leurs propres publications sur le réseau, qui tranche avec les posts beaucoup plus convenus des utilisateurs premiers degrés. Démonstration sur les images plus haut.

« Nous ne ferons pas de mal »

Mais le Pessi sait également se montrer offensif, et vient aussi sur les publications des autres membres pour les troller. Et vu que l’utilisateur random de Linkedin ne connaît pas nécessairement une autre température que le premier degré, cela peut donner ce genre d’échange assez savoureux où les deux camps ne parlent clairement pas la même langue (ci-dessous).

Après plusieurs essais infructueux, 20 Minutes a pu contacter un Pessi sur le réseau professionnel en savoir plus sur leurs intentions et leurs prochains méfaits. Ariel Pessi Rène (vous l’avez ?) à la barre : « LinkedIn est un nouveau terrain d’expression pour nous. Ça change de Twitter où on perdait un peu notre fraîcheur. On vient semer la vérité et le troll sur LinkedIn avec les ''tap-in'' (post citant une opinion consensuelle ou non pour faire un maximum de vues et de clics). Mais les Pessi sont pacifiques et nous ne ferons pas de mal », assure-t-il. Habitué aux railleries et aux moqueries, LinkedIn a toujours survécu à la mauvaise réputation qu’il se traîne sur les autres réseaux. Les Pessi sont prévenus.