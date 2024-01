Marlène Schiappa reprend son cartable pour venir étudier à Lyon

« J’ai toujours eu la conviction qu’il fallait se former tout au long de sa vie. » Ancienne ministre d’Emmanuel Macron, Marlène Schiappa a annoncé mardi soir qu’elle allait retourner sur les bancs de l’école. Dans un message publié sur LinkedIn, elle indique que son inscription à l’EM Lyon (école de management) a été validée. Elle y suivra une formation sur « les enjeux liés à la gouvernance des entreprises et à la durabilité ».

« Alors oui, j’ai été ministre et notamment en charge de l’économie sociale et solidaire. Oui, j’ai travaillé dans les domaines de l’engagement et de la RSE, où j’ai initié ou coordonné des avancées sur les questions d’impact, mais non, cela ne (me) suffit pas », argumente-t-elle, indiquant qu’il n’y a pas de honte à reprendre des études tout au long de sa vie.

Une précédente formation suivie en « cachette »

Au passage, l’ancienne secrétaire d’Etat révèle avoir suivi une formation en géopolitique et en diplomatie « en cachette » à Science Po Paris, lorsqu’elle était au gouvernement. Un journaliste ayant eu vent de son projet avait « menacé de publier un article sur le fait que se former, c’était forcément un aveu d’incompétence », raconte-t-elle.

« J’ai toujours entendu dire, au contraire, que l’on reste expert d’un sujet si justement on se forme sans cesse sur notre propre domaine d’expertise », conclut Marlène Schiappa qui a été écartée de l’exécutif, le 20 juillet dernier, après le fiasco du « Fonds Marianne ».