Comme un air de rentrée des classes. En ce jeudi 14 décembre, remplacez les cartables et les cahiers par des followers et une synchronisation des comptes, et le décor est planté. Le lancement de Threads, le nouveau bébé du groupe Meta, est officiel en France depuis ce midi. Présentée comme l’application écrite d’Instagram, Threads a vu débarquer 30 millions de comptes lors de son lancement aux Etats Unis l’été dernier. On a étrenné pour vous ce nouveau réseau social, et on essaie de tout vous dire juste ici.

Un réseau social supplémentaire… Pour les utilisateurs d’Instagram

Avec ce nouvel espace, le Meta de Mark Zuckerberg veut concurrencer X d’Elon Musk, en perte de vitesse. Pour créer un compte, il suffit d’avoir déjà un compte Instagram. En gardant le même mot de passe, l’application vous propose de suivre les mêmes personnes sur Threads. Vous pouvez aussi importer votre bio instagrammesque et choisir d’opter pour un profil public ou privé.

Pas de panique si vous n’êtes pas sur Instagram. Il est également possible d’accéder au réseau sans profil. Dans ce cas-là, les utilisateurs pourront « parcourir le contenu de l’application Threads, rechercher des comptes, partager du contenu via la copie de liens ou le partage de plateforme et signaler le contenu de Threads », sans pouvoir interagir.

En s’inscrivant sur Threads, les comptes connus gardent leur certification. Comme sur X, on est invités à scroller. Un flux de photos légendées et de vidéos apparaît. Une grande part est laissée au texte avec une limitation de post fixée à 500 caractères, contre 280 sur X (sauf pour les comptes payants).

Threads VS Twitter : le jeu des différences

Inconnus, médias, institutions et même quelques membres du gouvernement débarquent sur le réseau social en ce premier jour d’utilisation. « Bonjour ! 👋 Qu’est-ce que vous aimeriez qu’un ministre vous propose sur Threads ? », a ainsi threadé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Les habitués de X ne vont pas être dépaysés mais il existe quelques différences. Sur Threads, il est aussi possible de sélectionner un fil d’actualité avec uniquement les personnes suivies, et un autre calculé par l’application avec nos préférences. Simplement, l’affichage diffère : sur X, on peut échanger les deux fils tout en haut de la page. Sur Threads, ce sera via une option en bas à gauche du fil.

Autre particularité, comme indiqué par nos confrères de BFM TV : ce nouveau réseau social ne permet pas d’envoyer de messages privés. Mais rien de bien embêtant, vu qu’il est possible d’aller sur Instagram pour le faire. Sinon, comme sur X, les publications pourront être accompagnées par des hashtags. Contrairement à X, il ne sera possible d’en mettre qu’un.

Une politique de modération spécifique

Le responsable d’Instagram Adam Mosseri l’a assuré : Threads veut mettre le paquet pour modérer le contenu de ses utilisateurs. Les médias américains rapportent que le nouveau réseau social compte faire appel à des partenaires pour monter un programme spécifique annoncé l’année prochaine. Il aura pour mission de définir et d’effectuer la modération du contenu. Pour l’instant, le système actuel de Threads reprend les exigences de modération de Facebook et d’Instagram.

En octobre, lors de l’annonce des résultats financiers de Meta, Mark Zuckerberg a annoncé que Threads revendiquait près de 100 millions d’utilisateurs actifs depuis son lancement, en juillet dernier, comme l’a expliqué 01Net. « Je suis très heureux de cette trajectoire », a justifié le fondateur de Facebook, qui part donc à la conquête de l’Europe avec ce nouveau concept de « microblogging ».