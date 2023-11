Des talibans sur des petites roues et armés de genouillères. Cette séquence vidéo a provoqué l’hilarité de X (anciennement Twitter) ces derniers jours. Les fondamentalistes islamistes, de nouveau au pouvoir en Afghanistan depuis 2021, ont peu goûté aux blagues des internautes. Alexandre Jubelin, historien et auteur du podcast du Collimateur consacré aux questions militaires et stratégiques, a repris la vidéo pour s’en amuser.

J'admets que je n'imaginais pas les Talibans arriver si rapidement vers le podium des défilés militaires les plus pétés du monde, mais ils ont taffé en silence malgré les critiques et on voit les résultats, bravo à eux. https://t.co/sSNVAt6aqK — Alexandre Jubelin (@alexjubelin) November 22, 2023



« Je n’imaginais pas les Talibans arriver si rapidement vers le podium des défilés militaires les plus pétés du monde, mais ils ont taffé en silence malgré les critiques et on voit les résultats, bravo à eux », a-t-il écrit mercredi sur X, sous la vidéo de nombreux talibans à rollers. « Est-ce que vous avez un problème avec notre unité à rollers ? », a rapidement répondu le compte X du département des relations publiques des talibans.

Arrestation de « bandits féministes »

S’en est suivi une conversation lunaire lors de laquelle l’ancien professeur a poliment demandé (en anglais) quel était l’objectif d’une telle unité. Leur objectif « est d’appréhender les criminels aux heures de pointe, les poursuites en voiture se révélant inefficaces », a répondu le compte des talibans ajoutant avoir, grâce à ces talibans à rollers, arrêté « des dizaines de voleurs, d’arnaqueurs et de bandits féministes ».

Un second internaute dont le pseudo est Hekarius a profité de cette surprenante interaction pour provoquer les talibans. « Des hommes qui dansent sur de la musique… J’ai une question : faut-il être gay pour devenir membre de cette unité militaire très sexy ? », a-t-il fait mine de s’interroger. « Maîtrisez-vous, s’il vous plaît. Dans notre glorieuse nation, nous n’avons pas de telles personnes », a grincé le compte des relations publiques de l’Afghanistan. Les talibans prônent un islamisme radical dans lequel les minorités, en particulier les femmes et les personnes LGBT+ sont discriminées, abusées et invisibilisées.