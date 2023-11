Fallait pas l’inviter. Le gouvernement allemand a demandé des « explications » aux responsables du culte musulman après qu’un dignitaire du régime afghan des talibans a donné une conférence dans une mosquée allemande, jeudi soir. Abdul Bari Omar, un responsable du ministère de la Santé des talibans, a tenu cette conférence dans une mosquée du quartier de Chorweiler, à Cologne, appartenant à l’association turque musulmane Ditib, la plus importante du pays.

Durant cet évènement, organisé par une association afghane de la ville, il est accusé d’avoir « diffusé de la propagande », et « demandé des dons pour le régime islamique », affirme notamment le quotidien Bild.

La communauté nie « toute proximité, même spirituelle, avec les talibans »

Sommé de s’expliquer, le gouvernement, a nié toute « connaissance » préalable de cette visite, qu’il a aussi condamnée. « La conférence d’un représentant des talibans à Cologne est totalement inacceptable et doit être fortement condamnée. Personne ne doit donner une tribune aux radicaux islamistes », a déclaré la ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser. Ce lundi, cette dernière a appelé Ditib à fournir « des explications » sur « comment il est possible que ces locaux aient été utilisés » de la sorte.

Les responsables de la mosquée ont assuré qu’ils n’avaient pas connaissance de la visite du responsable taliban, ajoutant que l’association afghane qui louait les lieux ne « faisait pas partie de la Ditib ». « Un événement religieux […] a eu lieu dans nos locaux. Contrairement à l’accord contractuel, cela s’est transformé en un événement politique et un orateur qui nous était inconnu de nous a été invité », ont-ils déclaré rejetant « toute proximité, même spirituelle, avec les talibans ».

Pas de visa allemand mais un visa Schengen

La question de savoir comment Abdul Bari Omar a pu entrer en Allemagne se pose également, alors que Berlin ne reconnaît pas le régime taliban et n’a plus d’ambassade en Afghanistan depuis son retour au pouvoir, à l’été 2021. « Qu’un fonctionnaire taliban puisse venir faire une conférence en Allemagne et diffuser son idéologie inhumaine » est « encore une preuve de faiblesse du gouvernement », a dénoncé un responsable de l’opposition conservatrice, Alexander Throm.

« Nous avons vérifié si un visa allemand avait été délivré. Cela n’a pas été le cas », a rétorqué, ce lundi, un porte-parole du ministère des Affaires Étrangères. Le fonctionnaire aurait voyagé avec un visa Schengen délivré par un « pays voisin », a-t-il ajouté. Selon plusieurs médias, Abdul Bari Omar est arrivé par les Pays-Bas, où il participait à une conférence de l’Organisation Mondiale de la Santé début novembre.