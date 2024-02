Ce réseau social vous propose d’être notifié dès qu’un ami fait caca

Vous avez envie de pouvoir parler caca avec vos proches ? Poop Map est pour vous. Ce réseau social permet de partager chacun de ses passages aux toilettes en temps réel sur une carte avec ses amis, rapporte le HuffPost.

Créée en 2013, l’application est revenue sur le devant de la scène en France ces dernières semaines. En décembre 2023, la streameuse Maghla l’a en effet citée dans une vidéo, rendant de nombreux spectateurs curieux. Sur l’Android Store, Poop Map bénéficie d’une très bonne note (4,8/5) et a déjà été téléchargée plus d’un million de fois.

Avec Poop map, le caca de vos amis a son propre réseau social et voici pourquoi ça marche https://t.co/Yyr9GXiQsO — Le HuffPost (@LeHuffPost) February 11, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

« Lâcher une crotte » à ses amis

Sur la carte du réseau social, chacun peut voir où et quand ses contacts ont fait caca. « Ça transforme un truc privé et dégueu en événement joyeux », résume une utilisatrice interrogée par le HuffPost. En temps réel, chaque personne peut « lâcher une crotte » sur la carte tout en donnant une note à son passage aux toilettes et commentant – voire illustrant avec des photos – l’événement.

À chaque caca partagé, les amis et contacts sont notifiés. Ils peuvent ainsi liker et commenter l’information, et même féliciter ou encourager la personne. « Ça me fait mourir de rire de me dire qu’ils sont mis au courant à chaque fois », admet une utilisatrice. Un constat partagé par tous les fans du réseau social : il est avant tout drôle.

Mais Poop Map présente aussi l’avantage de décomplexer un sujet gênant et de favoriser les échanges sur les selles et le transit intestinal entre amis. Au HuffPost, une utilisatrice confie aussi qu’elle fait plus attention à son transit depuis qu’elle a le réseau social, notamment grâce aux moyennes statistiques proposées par l’application.