L’intelligence artificielle ne remplacera pas les profs de langues

Une fois par semaine, après son travail, Ezhvin prend des leçons pour apprendre à parler japonais. En plus des polycopiés généreusement distribués chaque semaine dans son cours pour adulte, il a trouvé un autre outil de révision qu’il ne quitte plus : ChatGPT. On a voulu faire confirmer ce ressenti en faisant nous-même le test, pour voir si une intelligence artificielle pourrait servir de prof. Le logiciel a commencé par confondre des notions de grammaire entre le français et le japonais. Mais une fois ce quiproquo passé, l’outil est étonnamment efficace au niveau débutant. Même chose en anglais, ou dans n’importe quelle langue.

Pour Ezhvin, la réactivité et la personnalisation rendue possible par ces robots conversationnels sont les principaux avantages sur des ressources plus classiques, y compris celles qui existent déjà sur Internet. « Quand on utilise ChatGPT, on accède beaucoup plus vite à ce que l’on recherche, expose-t-il. Surtout, on peut demander autant de fois que l’on en a besoin de reformuler, d’illustrer, de rappeler telle ou telle notion. C’est un véritable bac à sable linguistique. »

Pas de programme

Pourtant, ce n’est pas ces quelques conseils qui permettront de devenir bilingue en conversant avec un robot. Principalement parce que si on peut lui poser des questions, lui faire corriger des erreurs ou traduire des phrases, l’IA n’est pas livré avec un programme complet d’apprentissage des langues. « Si vous faites de la guitare, vous allez pouvoir apprendre les accords tout seul, compare Mary Coyne, professeure d’anglais à l’université Savoie-Mont-Blanc. Mais sans avoir une chanson précise comme objectif, ça ne marchera pas. »

Mary Coyne donne des cours à des élèves de niveau master. Elle met l’accent sur les compétences professionnelles, et la capacité d’utiliser la langue à l’oral ou dans des situations très précises. Des conditions que ChatGPT remplit difficilement. Le problème est encore plus grand avec des élèves plus jeunes, qui n’ont pas le recul nécessaire pour cerner les limites de l’IA. « Ça m’est arrivé de corriger un travail maison et l’élève ne pensait pas qu’il avait pu faire de fautes, puisqu’il avait utilisé ChatGPT, explique Lisa*, qui enseigne l’anglais au collège. La réputation d’une intelligence sans failles a ses défauts aussi. » Autre difficulté : Si on ne lui précise pas, le robot peut générer un niveau de langue qui n’est pas adapté pour un non-natif. « Mes étudiants oublient cette étape, et galopent pour comprendre le niveau d’anglais natif de ChatGPT », affirme Mary Coyne.

Des exercices facilités par l’IA

Une bonne utilisation est-elle possible ? « Ça peut marcher pour quelqu’un d’autonome et capable de rédiger un bon prompt, estime la professeure. Vous pouvez créer toute sorte exercices, mais l’élève ne sait pas quelles sont les meilleures choses à faire. C’est très chronophage pour quelqu’un qui ne s’y connaît pas en langue. » Ezhvin approuve, et souligne aussi la raison pour laquelle on apprend généralement : communiquer. « Un prof est avant tout un humain, avec qui une relation se crée, juge-t-il. C’est cette relation qui entretient l’envie d’apprendre, quand ça se passe bien. ChatGPT n’incarne aucune langue ni aucune culture et on ne risque pas de le rendre fier ou de le décevoir… » En gros, cela remplacera peut-être les devoirs ou un prof particulier, mais pas un cours entier.

Finalement, ce sont peut-être les professeurs qui utilisent le plus ChatGPT. « En tant que prof, je pense qu’il ne faut pas en avoir peur, explique Mary Coyne. Moi, je l’affiche souvent au tableau en classe pour voir avec eux les limites de cet outil, qui a tendance à halluciner. » Elle explique qu’elle encourage ces élèves à l’utiliser dans des cas très précis, pour faciliter la préparation d’exercices plus importants : « Par exemple, j’ai organisé un débat sur le thème des voitures autonomes. J’ai laissé les étudiants utiliser l’IA pour générer des listes de vocabulaire. Ça permet de passer à la pratique plus rapidement, l’objectif pour eux c’est de parler à l’oral. » Une fonction disponible sur ChatGPT, mais qui est encore largement moins utilisée que l’écrit. « L’application mobile ne peut que dicter un texte et n’entend pas l’audio, et donc n’est pas encore en mesure de corriger les erreurs de prononciation dans la langue d’apprentissage », conclut l’enseignante.

* Le prénom a été changé