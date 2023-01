Le champion français de la vente de produits technologiques reconditionnés est en train de mettre en œuvre un plan de départ pour réduire ses effectifs de 13 %, sur un total de 715 salariés dans le monde, annonce l’entreprise. Sur les 93 emplois qui doivent être supprimés, 26 l’ont déjà été dans les bureaux de New York, Barcelone et Berlin, selon une porte-parole de Back Market.

En France, un plan de départ volontaire est en cours sur 63 postes. Back Market « va bien » mais doit, du fait du contexte économique général, mettre davantage l’accent sur la rentabilité, a indiqué leur porte-parole.

La fin de la croissance effrénée

Back Market vend sur son site internet des téléphones, ordinateurs, consoles de jeux ou accessoires reconditionnés, fournis par des entreprises spécialisées. Elle revendique aujourd’hui plus de 1.500 revendeurs partenaires.





Le groupe est l’un des fleurons de la tech française, avec une présence dans 17 pays, et une valorisation qui était estimée à 5,1 milliards d’euros au moment de sa dernière levée de fonds en janvier 2022.

Après plusieurs années de croissance effrénée, financée par des levées de fonds de plus en plus fortes, les start-up et autres pépites de la tech du monde entier se voient désormais enjoindre par leurs actionnaires de plus privilégier la rentabilité.