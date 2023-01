C’est un robot breveté qui répond au nom de « Clean Water Pathfinder », capable d’aller détecter en totale autonomie les fuites au sein d’une canalisation d’eau potable. Après plusieurs missions souterraines dans le réseau du canal de Provence, pour en peaufiner le prototype, il va porter haut les couleurs d’Acwa Robotics au CES Las Vegas 2023. Cette jeune entreprise fondée en juillet 2018 en Corse, et qui emploie aujourd’hui 14 personnes entre Bastia et Aix-en-Provence, est en effet l’une des 16 start-up de la délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur à ce rendez-vous incontournable de l’innovation technologique.

Pour Jean-François Guiderdoni, cofondateur et directeur du business développement, c’est l’occasion de faire connaître davantage encore Acwa Robotics, en vue d’une nouvelle levée de fonds vers l’international, prévue l’an prochain. En quelques années seulement, la start-up a multiplié les distinctions, levant 1,8 million d’euros en janvier 2021 avec trois investisseurs, qui ont remis un million sur la table début 2022. Il faut dire que leur innovation intéresse beaucoup les sociétés gestionnaires de l’eau. « Il y a une forte appétence commerciale des acteurs publics et privés », euphémise Jean-François Guiderdoni, qui table pour une première commercialisation fin 2023.

« 20 % de l’eau transportée est perdue en France »

« La sécheresse de l’été dernier a encore rappelé combien l’eau est une ressource qu’il va falloir préserver », poursuit-il, avant de raconter : « En France, il y a un million de kilomètres de canalisations d’eau potable, soit l’équivalent en taille du réseau routier français. » Et c’est beaucoup. En comparaison, le Royaume-Uni dispose d’un réseau de 550.000 km pour une population quasi équivalente. « Les réseaux ont entre 60 et 70 ans de moyenne d’âge, explique aussi Jean-François Guiderdoni. En France, 20 % de l’eau transportée est perdue dans les réseaux de distribution, et nous sommes plutôt de bons élèves. Aux Etats-Unis, c’est 24 % en moyenne, et en Italie plutôt entre 30 % et 40 %. »

Outre l’impact environnemental, l’obsolescence des canalisations a aussi un coût financier pour les sociétés gestionnaires de l’eau. Surtout celles, stratégiques et de gros diamètre, qui se situent entre l’usine de traitement et la ville. « Quand elles cassent, c’est très compliqué, il faut couper l’eau à beaucoup de gens, et le coût d’un renouvellement varie entre 150.000 et 800.000 euros le km ». D’où l’intérêt de faire du « préventif plutôt que du curatif », affirme Jean-François Guiderdoni. Mais jusqu’à présent, à l’entendre, il est difficile pour les services de l’eau de disposer d’une cartographie précise de l’état de leurs canalisations. Elles sont non seulement enterrées, et il est difficile parfois de les localiser de façon précise.

C’est là qu’intervient « Pathfinder », véritable fusée à innovations. Premier palier : le logiciel embarqué. Il est en effet impossible sous-terre d’utiliser l’arme du GPS pour le guider et le localiser. « On va lui préprogrammer une mission, qui lui dit les endroits où aller, quelles informations récupérer, et par où s’en aller », explicite l’un des fondateurs d’Acwa Robotics. Autre palier : sa conception même, pour être capable de résister jusqu’à 20 bars de pression et être autonomie sur une longue distance. « Il évolue à vitesse moyenne et permet de cartographier et diagnostiquer des zones étendues pour aller chercher les défauts des canalisations et rapporter des images et des données. » Tout cela sans avoir besoin de couper l’eau.