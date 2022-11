La couverture nuageuse est basse, mais la pluie se refuse toujours de tomber en Provence. A Seillans, dans le pays de Fayance (Var), plus qu’ailleurs, les habitants lèvent les yeux au ciel. « Il est tombé 6 millimètres la semaine dernière, deux celle d’avant et 228 millimètres depuis janvier », a compté André, l’un des doyens de ce village provençal de 2.700 habitants perché sur son éperon rocheux, élu parmi les plus beaux de France. Les autres années, son pluviomètre donnait une moyenne 850 millimètres.

Voilà déjà près de six mois qu’à Seillans la situation est critique. Le forage de la Sainte-Brigitte, pourtant approfondi huit ans plus tôt, a touché le fond et la source du Baou Roux desservant la partie haute du village ne donne plus qu’un doigt d’eau. Depuis le mois de mai dernier, le réservoir d’eau dédié aux 350 habitations de ce secteur nord-ouest, est ravitaillé par un camion-citerne. Celui-ci tourne toujours, au rythme de six à huit allers-retours quotidiens le long de la piste caillouteuse. D’abord loué, la collectivité a fini par en faire l’acquisition et René Ugo a pris un arrêté limitant la consommation d’eau de ces habitants à 150 litres par jour et une centaine de réducteurs de débit ont été installés sur les compteurs des plus gros consommateurs.

Adieu pelouses, jardins et piscines

Au cœur de l’été, cette restriction a été étendue à tout le village, puis aux neuf villages de la communauté de communes. Il y a une semaine, celle-ci a été abaissée à 100 litres. « On craint d’arriver à la rupture. Aujourd’hui le débit est à peine suffisant pour couvrir les besoins », pose le maire. Et celui-ci continue de baisser. Chaque jour, le captage des sources de la Siagnole, principales ressources de la communauté de communes, faiblit d’un litre par seconde.

Selon le dernier relevé de la régie des eaux, gérée par la communauté de communes qui regroupe 28.000 habitants, ces sources donnent 141,5 litres par seconde, soit 120 litres par seconde de moins que fin juillet. Les forages alentour ne sont pas en reste. Le niveau de celui de Tassy se situe 15 mètres au-dessus de la pompe. Celui de la Barrière à deux mètres, un « niveau inexploitable » Et si restriction il y a, tous ne se sentent pas concernés, quoique ce soit un sujet de choix à l’heure de l’apéro.

Le maçon du village, qui préfère garder son prénom pour lui, « trouve tout cela exagéré ». Lui a un forage, et tire sa propre eau comme bon lui semble. « Ma foi, ils continuent à arroser le golf [les golfs disposent de dérogation préfectorale]. Ça, je ne comprends pas. A moi, il ne me rapporte rien, le golf », pointe-t-il. La pénurie d’eau affecte toutefois son activité, le maçon est rendu au chômage technique pour les trois piscines qui bordent d’élégantes villas dont il a le contrat d’entretien. Car à Seillans, distant d’une quarantaine de kilomètres de Cannes et des plages de la Côte d’Azur, la croissance du village s’est faite par la construction de résidences secondaires. « Il y en a, ils viennent deux fois par an. Eux, je vais te dire, ils s’en battent les c*******. Quand ils sont là, ils tirent de l’eau. » Du moins quand ils restent. A écouter deux jardiniers amis du maçon, certains de leurs clients ont préféré remonter un peu plus tôt à Paris. « Il y en a, ils ont pété les plombs », avance l’un d’eux. « Ils ont payé leur maison des centaines de milliers d’euros, si ce n’est un million d’euros et ils ne peuvent pas rester devant leur piscine sur leur transat, installé sur une pelouse moins verte… ».

Retour aux sources

Luc* trouve cette sécheresse « inquiétante » et se dit « pessimiste sur l’avenir avec le réchauffement climatique », quoique présentement « si on a ni jardin ni piscine, on n’est pas emmerdé avec les restrictions », estime-t-il. Une situation que connaisse Robert et Nadia, qui vivent en logement social. « Nous, on coupait déjà l’eau sous la douche avant le temps de se savonner. On ne va pas trop plaindre les grosses villas, quand même », résument-ils. Et côté business, le jardinier note déjà un changement chez ses clients « fini les pelouses. A un moment, ils mettront du gravier et des cactus, et ça ne fera pas nos affaires. Enfin, pour le moment, on est sollicité pour installer des cuves souples de récupération des eaux de pluie ». « C’est retour à Manon des sources, quoi », conclut son collègue.

A côté du boulodrome, situé à deux pas du restaurant nommé La gloire de mon père, un groupe d’ancien du village tape le carton sous les platanes dans une scène toute pagnolesque. « Je vais te dire la vérité sur l’eau. Minot (jeune), on était 1.100 au village, on est 2.700 aujourd’hui, trois fois plus l’été. Alors, je ne crache pas sur les constructions, ça nous a fait vivre, mais avant on allait chercher l’eau à pied à la fontaine ». Formulée ainsi, l’opulence de ces dernières décennies dans une région soumise régulièrement à d’intense sécheresse et où l’eau a toujours été un enjeu, paraît presque déjà anachronique. Et la pression exercée sur la ressource pourrait bien avoir fini de déréguler le cycle de l’eau. « J’habite la maison de mes grands-parents », avance un homme à l’âge certain. « Il y a un grand puits et une citerne que je n’avais jamais vus secs sauf cette année ». Ces vieux provençaux avancent un autre signe que l’eau a déserté le sous-sol. « Il n’y a presque plus de figuiers. Avant il y en avait gavé ». Et les figuiers poussent là où il y a des résurgences d’eau, sourciers et provençaux le savent.

Une sécheresse partie pour durer

Reste que la communauté de communes n’entend rester les bras ballants, heureuse à l’idée de renouer avec une certaine authenticité provençale. Manon des sources sonne pittoresque et folklorique, mais cette histoire est d’abord celle d’un drame. Une vaste campagne de réparation des fuites sur les réseaux a été menée et une importante étude des sous-sols pour trouver de nouvelles ressources a été diligentée. Les regards se portent tous azimuts. Sur le plateau de Canjuers, distant d’une cinquantaine de kilomètres et sous lequel il aurait de l’eau en abondance. Mais ce terrain appartient à l’armée et il faudra négocier avec l’Etat. Sur le lac de Saint-Cassien aussi, situé dix kilomètres en aval et qui alimente en partie les villes et stations balnéaires de la côte, Cannes, Fréjus, Saint-Raphaël. Vers la source du village voisin de Mons, enfin, qui dessert également le littoral.

« Les deux premiers projets nous sécuriseraient, mais à quel prix ? », interroge le maire René Ugo qui est également le président de la communauté de communes. Cela d’autant plus que le lac de Saint-Cassien, crée dans les années 1960 se rapproche également de son niveau limite d’exploitation. Il en reste précisément 1,86 mètre, à répartir entre la production hydroélectrique et l’alimentation du littoral en eau. Le littoral voisin, voilà surtout vers qui les habitants et le maire tournent leur regard. « L’histoire du littoral et nous, c’est Manon des sources », explique le maire. « Il y a des accords historiques et la côte capte nos sources. Celle Mons, commune de la collectivité, pourrait nous revenir », suggère-t-il. « Toute l’eau qu’ils utilisent sur la côte, elle arrive d’où ? », questionne Luc, suggérant la réponse et l’injuste répartition de la vitale ressource.

A ce stade, René Ugo estime que désormais l’Etat doit jouer son rôle de régulateur ou venir en soutien. « Les habitants jouent le jeu des restrictions, on a fait la chasse aux fuites, maintenant s’il faut de nouvelles infrastructures, nous n’allons pas pouvoir en absorber les coûts », plaide-t-il. D’autant plus que la sécheresse n’est visiblement pas partie pour finir demain et qu’avec le niveau actuel des nappes, il faudrait un hiver exceptionnellement pluvieux et d’abondantes chutes de neige dans les Alpes du Sud, pour reconstituer la ressource. Et attendant, les enfants prennent le pli : « ma fille me demande une bassine lorsque je l’envoie à la douche, histoire de récupérer l’eau du temps qu’elle chauffe », explique Luc. Pour l’eau à Seillans comme pour 100 autres communes de France cet été, la fin de l’abondance est déjà une actualité brûlante.

*Luc : à sa demande, le prénom a été modifié.