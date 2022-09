Ils tiennent dans le creux de la main et ne coûtent que quelques euros en magasin. Ces petits objets que l’on appelle « mousseur » ou « brise-jet » sont des outils redoutables pour réduire la consommation d’eau en limitant le débit à la sortie. Face à la sécheresse et à la menace d’une pénurie d’eau cet hiver, le syndicat Eau du bassin rennais (EBR) a fait le choix d’en proposer gratuitement à tous les abonnés qui en feraient la demande. Objectif : réduire la consommation d’eau des ménages d’Ille-et-Vilaine, qui boivent 75 % de l’eau potable produite par la collectivité.





Des mousseurs sont distribués gratuitement par Eau du bassin rennais pour limiter la consommation d'eau. - C. Allain/20 Minutes

« Il ne faut pas se fier aux pluies d’août et de septembre. La situation de crise perdure et la ressource continue de baisser ». Président du syndicat Eau du bassin rennais, Michel Demolder ne veut pas que la population relâche ses efforts face à la sécheresse. Depuis le début du mois d’août et le classement du département d’Ille-et-Vilaine en état de crise, sa collectivité multiplie les efforts pour sensibiliser le demi-million d’habitants qu’elle alimente. Des messages ont été diffusés sur le réseau de bus du Star à Rennes. « On doit sans cesse rappeler à chacun de réduire son temps de douche ou de ne pas laisser couler un robinet quand on se brosse les dents. Si chacun réduit sa consommation de 10 %, on aura des économies significatives », estime Laurent Géneau, directeur de la structure qui approvisionne 72 communes en eau.









Plus de 1.500 kits déjà distribués

Pour aider les ménages à baisser leur conso, Eau du bassin rennais a commandé des milliers de kits appelés Ecodo. Ces petits mousseurs à installer dans le robinet réduisent considérablement le débit en sortie. « Dans la cuisine, on passe à 6 litres par minute, au lieu de 10 à 12 litres normalement. Dans la salle de bains, on peut même descendre à 4 litres », assure le directeur.

Cet été, les ambassadeurs recrutés par la collectivité pour sensibiliser aux bons gestes ont déjà distribué 1.500 kits de ce type, notamment en direction des étudiants. Si vous n’êtes pas déjà équipé, sachez que tous les abonnés qui sont intéressés peuvent faire la demande d’un kit gratuit sur le site d’EBR. « C’est un choix payant aussi sur le plan financier. Car s’ils consomment moins, nos abonnés feront aussi des économies », rappelle le président du syndicat. Dans les faits, il est bon de vérifier son installation avant de commander, car de plus en plus de robinets récents sont déjà équipés de ces systèmes de réduction de débit.