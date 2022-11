Après deux années d’absence liées à la pandémie de Covid-19, la Paris Games Week fait son grand retour au Parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris. L’événement célébrant les jeux vidéo se tiendra du 2 au 6 novembre 2022, avec un programme (très) chargé ; rapporte JeuxVidéo.com.

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak et le ministre délégué à la Transition numérique Jean-Noël Barrot seront présents pour l’inauguration ce mardi. Trois géants du secteur et constructeurs de consoles participeront au salon : Microsoft, Sony et Nintendo. Une première depuis plus de trois ans, selon La Voix du Nord.





Tu te prépares pour la #PGWRestart ? Voici quelques TIPS à garder en tête pour cette édition 👇 pic.twitter.com/SJwk3p6vVn — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) October 28, 2022







Un programme très varié

La Paris Games Week réunira des éditeurs de jeux vidéo (Ubisoft, Bandai Namco, Sega) mais aussi des distributeurs et des réseaux sociaux, à l’instar de TikTok. Une centaine d’exposants sont attendus. Au programme de cette édition : des compétitions d’e-sport, des dédicaces, un espace dédié aux jeux français et un autre consacré eu « retrogaming », ainsi que des conférences.

Grande nouveauté : un véritable village dédié au cosplay sera installé. Des ateliers ainsi que des défilés seront organisés tout au long de l’événement. Le salon sera aussi l’occasion pour les visiteurs de tester certains jeux attendus pour fin 2022, comme « Just Dance 2023 » ou « Street Fighter 6 ».









180.000 visiteurs attendus

Ce sont pas moins de 180.000 visiteurs qui sont attendus par les organisateurs pour cette édition « restart » (redémarrage) ; note La Voix du Nord. Un chiffre plus bas que les éditions antérieures à la pandémie de Covid-19, qui accueillaient 300.000 visiteurs avec un format plus important et ambitieux.

L’objectif reste cependant le même : battre les chiffres de la Gamescom, l’équivalent du Paris Games Week en Allemagne, afin de devenir le premier salon de gaming européen. Le programme complet est disponible sur le site de la Paris Games Week.