Un Festival de Cannes version jeu vidéo à l’automne 2023

Première édition en octobre 2023. L’ex-président du PSG et ancien dirigeant de M6, Robin Leproux, et Antoine de Tavernost, patron de l’agence de communication événementielle Auditoire, ont annoncé ce jeudi la création d’un festival international dédié aux industries créatives du jeu vidéo à Cannes.

Baptisé « Cannes gaming festival », cet événement sera organisé autour d’une cérémonie de remise de prix dans l’esprit des grands rendez-vous cannois. « En échangeant avec les équipes de la ville de Cannes, j’ai eu un déclic en me disant : "On n’a pas de festival international pour le 10e art qu’est le jeu vidéo." Une fois que j’ai eu cette idée, je me suis dit qu’il fallait absolument organiser ça », précise Robin Leproux, cofondateur d’Espot, plus grand centre physique de « gaming » en Europe, basé à Paris.

Première industrie culturelle

« On veut donner ce souffle » à « la première industrie culturelle mondiale » en matière de chiffre d’affaires, loin devant l’industrie musicale et du cinéma, « et la reconnaissance qu’elle mérite », appuie Antoine de Tavernost.









La remise des prix du premier Cannes gaming festival sera portée par un jury « international » incarné par des « personnalités légitimes, connues et passionnées » pour récompenser « la création et les artistes » du jeu vidéo, expliquent les cofondateurs. Dès 2024, le format du festival se développera sur cinq jours, avec des rendez-vous dédiés aux professionnels et un festival grand public en complément de la cérémonie.