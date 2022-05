Le nom du chien avec l’année de naissance du petit dernier ? Ça ne marche pas. Avec une arobase devant, peut-être ? Rien à faire. Il n’y aurait pas une histoire de majuscule ? Hé non, c’est bloqué. Qui n’a pas vécu cette scène encore et encore ment comme un arracheur de dents. Jeudi, c’est la journée internationale du mot de passe, ou plutôt des mots de passe, puisqu’il faut bien en avoir une dizaine (quinzaine ?) en magasin pour survivre à toutes les procédures numériques qui en réclament à chaque tâche administrative, même minime. Sans parler des mises à jour avec des caractères toujours plus spéciaux que les précédentes…

Comment faites-vous pour ne jamais oublier vos mots de passe ? Quelles sont vos astuces pour être bien protégés ? Est-ce que vous avez déjà égaré des données importantes à cause d’un mot de passe zappé pour la vie ? Est-ce que vous utilisez d’autres moyens pour sécuriser vos informations personnelles ?