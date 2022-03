Les crypto, nouvel eldorado ou piège à gogo ? Avec 8 % des Français ayant déjà investi dans les cryptomonnaies, selon une étude parue le 14 février et réalisée par le cabinet de conseil KPMG sur commande de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), Bitcoin, Ethereum et autres Ripple ont décidément le vent en poupe. Et les arnaqueurs ont eux aussi bien saisi le filon : via les réseaux sociaux, les influenceurs ou encore des pubs ciblées, les escrocs multiplient leurs gains.

Dans un rapport conjoint de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rendu fin 2021, ces autorités alertent sur un monde digne du Far West. Un Far West qui n’effraie plus vraiment : d’après un sondage Ipsos pour l’Adan en janvier, quelque 30 % des Français envisagent d’investir dans les cryptomonnaies : « J’y vais mais j’ai peur. »

Investisseurs dans le Bitcoin et autres cryptomonnaies, avez-vous été victime d’une arnaque ? Ou craignez-vous d’être arnaqué ? Vous songez à investir mais certaines peurs subsistent ? Quelles sont-elles ?