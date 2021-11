Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devrait vendre 10 % de ses parts dans Tesla. 3,5 millions d’entre eux ont voté entre samedi et dimanche et répondu « oui » à 57,9 %. « J’étais prêt à accepter le résultat quel qu’il soit », a indiqué l’entrepreneur qui utilise régulièrement le réseau social pour faire des annonces inattendues ou des commentaires étonnants. Il n’a pas précisé toutefois quand il comptait écouler ses actions, ni comment.

Le fantasque patron du fabricant de véhicules électriques semblait avoir dans sa ligne de mire une récente suggestion de parlementaires démocrates, proposant d’imposer plus lourdement les super-riches en visant leurs actions, généralement taxées uniquement lorsqu’elles sont vendues. Elle a été a priori laissée de côté pour l’instant.

Elon Musk avait déjà critiqué cette proposition fin octobre, écrivant dans un tweet : « Ils finissent par épuiser l’argent de tous les autres et viennent chercher le vôtre ». Samedi, il a de nouveau abordé le sujet en écrivant : « On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme un outil d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla ». Son tweet renvoyait à un mini-sondage proposant aux internautes de voter « oui » ou « non ».

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?