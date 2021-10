10h50: Le Google Assistant et le traducteur brillent sur Pixel 6

Avec davantage de puissance et la puce Tensor, la transcription vocale et la traduction vont à 100 à l'heure. En espérant qu'on puisse sortir un peu des échanges très scriptés avec l'Assistant. Qui permet d'enregistrer certaines commandes préautorisées pour ne pas devoir utiliser "ok google".

When your OMG to your friend’s LOL needs to be sent ASAP, use your words instead of your fingers on #Pixel6.



Using speech to text can be up to 3x faster than touch typing, so you can respond even faster.*#Pixel6Launch pic.twitter.com/WlGJaltUDz