Une mouche s'est posée sur les cheveux de Mike Pence lors de son débat face à Kamala Harris, le 7 octobre 2020. — Julio Cortez/AP/SIPA

Au début, on a cru qu’elle s’était posée sur notre écran ou l’objectif de la caméra. Mais c’est bien sur la chevelure argentée de Mike Pence qu’une mouche a pris ses quartiers, mercredi soir, lors de son débat face à Kamala Harris. Ce #flygate a évidemment fait le bonheur de Twitter et de Joe Biden.

Total time a fly sat on Mike Pence's head: two minutes pic.twitter.com/PtI0rKSi5I — Timothy Burke (@bubbaprog) October 8, 2020

Alors qu’il assurait que le racisme « systémique » n’existait pas chez les policiers, le vice-président n’a, semble-t-il, pas remarqué l’insecte, qui est resté en place pendant plus de deux minutes. L’incident a captivé la Toile, de Stephen King jusqu’au vénérable journaliste Dan Rather.

Hey waiter! I’ll have the soup. Mike Pence will have some shit for his fly. — Stephen King (@StephenKing) October 8, 2020

Fly. Bye. — Dan Rather (@DanRather) October 8, 2020

Joe Biden capitalise

Evidemment, il n’a pas fallu longtemps avant de voir les comptes @PenceFly pulluler et les références au filme d’horreur avec Jeff Goldblum La Mouche foisonner. Le détournement le plus réussi est de loin celui du graphiste Adam The Creator, qui l’a mélangé avec le mème du jus de cranberry Ocean’s Spray.

The only time Jeff Goldblum has liked @vp Mike Pence... pic.twitter.com/c2hEIVyNIs — Citizen White Rock (@CitizenWR) October 8, 2020

That fly was just vibin up there pic.twitter.com/XfvexBZEbL — adam.the.creator (@AdamPadilla) October 8, 2020

Joe Biden, de son côté, a tweeté une photo où il brandit une tapette à mouches, invitant les internautes à contribuer 5 dollars pour « faire voler » sa campagne (un jeu de mots en anglais avec « fly »).

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Mais le maître reste Barack Obama, qui avait fait preuve de réflexes de ninja pour tuer une mouche à mains nues en pleine interview.