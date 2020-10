Kamala Harris et Mike Pence le 7 octobre 2020. — Morry Gash/AP/SIPA

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Il était difficile de faire pire que le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Séparés par des vitres en plexiglas à cause de l’infection du président américain, Mike Pence et Kamala Harris ont croisé le fer pendant 90 minutes, mercredi soir. Et si la démocrate n’a pas réussi à déstabiliser le vice-président, ce match nul fait plutôt les affaires de Joe Biden, qui compte désormais près de 10 points d’avance sur son rival dans les sondages.

Un débat à l’ancienne, musclé mais civil

Après la cacophonie de la semaine dernière, Mike Pence et Kamala Harris ont échangé coup pour coup mais sans franchir la ligne rouge. Le vice-président américain a commencé par féliciter la colistière de Joe Biden, première femme noire – et d’origine indienne – en lice, pour sa candidature « historique ». Bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds, Kamala Harris a remis Mike Pence en place à sa première interruption, lui mettant un bon stop, la main levée : « Monsieur le vice-président, je suis en train de parler. »

Le coronavirus au centre des échanges et de l’arène

Avec la contamination de Donald Trump et un bilan qui dépasse les 200.000 morts, le Covid a sans surprise dominé les débats. Kamala Harris a dénoncé « le raté d’une administration le plus grave de notre histoire », accusant Donald Trump d’avoir « menti aux Américains » en minimisant les dangers du virus au printemps dernier. Mike Pence, lui, a mis en avant le travel ban imposé par le président américain aux voyageurs venus de Chine « qui a sauvé des milliers de vies », et assuré qu’il pensait aux victimes « à chaque instant ». Mais les deux vitres de plexiglas placées entre Pence et Harris, visibles sur les plans larges, ont fait figure de rappel permanent : la pandémie est loin d’appartenir au passé et devrait rester au coeur des préoccupations des électeurs d'ici le 3 novembre.

Les questions le plus importantes esquivées

La modératrice a posé de bonnes questions mais elle a laissé les candidats ne pas y répondre. Comme Joe Biden, Kamala Harris a refusé de dire s’ils comptaient augmenter le nombre de juges à la Cour suprême si les républicains confirmaient en force Amy Coney Barrett. Mike Pence, lui, a défendu le refus de Donald Trump de s’engager à respecter le résultat du scrutin quoi qu’il arrive, accusant les démocrates « d’avoir cherché à faire annuler le verdict des urnes pendant trois ans et demi », notamment via l’impeachment.

Un débat probablement sans impact majeur

C’est quand elle a regardé les téléspectateurs droit dans les yeux que Kamala Harris a été la plus efficace, notamment pour défendre la réforme de la santé adoptée sous Barack Obama, martelant : « Si vous avez des conditions préexistantes – maladies cardiaques, diabète, cancer du sein – ils (les républicains) vont s’en prendre à vous. »

Mais malgré la situation sanitaire, la démocrate n’a jamais réussi à déstabiliser Mike Pence – qui ne s’est même pas laissé perturber par une mouche restée deux minutes sur sa chevelure. Si Donald Trump estime que son veep a « largement gagné » la bataille, un sondage à chaud de CNN déclare Harris victorieuse (59 % vs 38 %).

Ancien porte-parole du parti républicain, Doug Heye estime que ce débat, comme tous ceux entre colistiers, « ne devrait pas avoir un impact majeur » sur la campagne. Avec près de 10 points de retard sur Joe Biden et affaibli par le coronavirus, Donald Trump semble désormais dos au mur.

