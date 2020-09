Les applications TikTok et WeChat sur un smartphone. — Mark Schiefelbein/AP/SIPA

La saga sur les activités de TikTok aux Etats-Unis est proche d’un dénouement. L’application TikTok, menacée d’interdiction dans le pays au nom de la sécurité nationale, va pouvoir continuer à être téléchargée : Donald Trump a donné samedi son feu vert à un projet impliquant Oracle et Walmart. « J’ai donné mon approbation à l’accord. S’ils le concrétisent tant mieux. Si ce n’est pas le cas, ça ira aussi », a déclaré le président.

Une future entrée en Bourse

La société, filiale d’un groupe chinois, a confirmé peu après avoir préparé un projet impliquant Oracle en tant que partenaire technologique aux Etats-Unis et Walmart en tant que partenaire commercial. L’accord prévoit aussi que les deux entreprises américaines puissent acheter jusqu’à 20 % de parts dans TikTok avant une future entrée en Bourse. Oracle a précisé qu’il en prendrait 12,5 %. « Nous sommes heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolve les problèmes de sécurité soulevés par l’administration américaine et règle les questions concernant l’avenir de TikTok aux Etats-Unis », a indiqué une porte-parole de l’application.

TikTok n’a pas donné samedi de précisions sur la façon dont serait réparti le capital mais selon des sources du Wall Street Journal, l’accord prévoit que 53 % des parts au total soient attribués à des entreprises et investisseurs américains et 36 % à des investisseurs chinois. « Nous sommes convaincus à 100 % de notre capacité à fournir un environnement hautement sécurisé à TikTok et à garantir la confidentialité des données des utilisateurs américains de TikTok et des utilisateurs du monde entier », a commenté la directrice générale d’Oracle, Safra Catz.

Quelque 5 milliards de dollars pour l’éducation

Le projet prévoit aussi l’embauche de 25.000 personnes aux Etats-Unis et le maintien du siège de la société dans le pays. Les entreprises impliquées feront par ailleurs « une donation d’environ 5 milliards de dollars » pour « l’éducation des jeunes Américains », a affirmé le président américain qui avait insisté pour que le gouvernement soit rémunéré pour avoir autorisé l’accord.

S’il se concrétise, un tel dénouement pourrait permettre d’éteindre un des nombreux feux couvant actuellement entre Washington et Pékin. Il pourra aussi permettre aux Américains de continuer à utiliser cette application très prisée chez les jeunes : « Au vu des développements positifs récents », le département du Commerce a annoncé qu’il reportait au moins jusqu’au 27 septembre l’interdiction de télécharger TikTok aux Etats-Unis qui devait entrer en vigueur dimanche. L’application compte quelque 100 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis.