Une keynote virtuelle d’Apple le 15 septembre (mais pas pour l’iPhone 12)

L'Apple Watch series 5 dans une boutique de Shanghai (illustration). — Alex Tai / SOPA Images/Sipa USA/SIPA

Apple s’adapte face à la pandémie. L’entreprise californienne a annoncé ce mardi une keynote pour le 15 septembre, qui sera, comme la conférence WWDC de juin, virtuelle. Mais sauf grosse surprise, l’entreprise qui valait 2.000 milliards devrait uniquement présenter deux nouveaux modèles de son Apple Watch et un redesign de l’iPad air. Selon Bloomberg, l’iPhone 12 est en retard à cause du confinement du début d’année en Chine et ne sera présenté qu’en octobre.

Dans son invitation à la presse, Apple a d’ailleurs mis l’accent sur sa montre, avec l’indice « time flies » (le temps file). Elle devrait décliner sa nouvelle montre en deux versions (premium et classique), rogner les bords de l’iPad Air et lancer un modèle compact de son enceinte HomePod.

L’iPhone 12 en octobre avec un nouveau design

Alors qu’Apple présente en général ses nouveaux iPhone courant septembre pour une sortie avant la fin du mois, il faudra patienter quelques semaines de plus cette année, coronavirus oblige. Après trois éditions au design presque identique (iPhone X, XS et 11 Pro), Apple devrait cette année faire évoluer le châssis.

Ce sera d’ailleurs le premier iPhone lancé depuis le départ de son designer en chef Jony Ive, parti créer sa propre entreprise, et qui n’officie désormais que comme consultant. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 12 devrait fortement s’inspirer du design de l’iPhone 4 – l’un des plus réussis d’Apple – avec une bordure métallique aux angles plus marqués que les courbes de ces dernières années, et un écran de bord à bord. Allez, plus que quelques semaines à patienter !